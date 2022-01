Luis Enrique: «Habrá una buena guerra y lucha en el centro del campo»

Luis Enrique sigue manteniendo una fe ciega en sus jugadores, en su capacidad de sobreponerse a la adversidad y de plantar cara a cualquier rival. «Los 24 podrían ser titulares», dijo este domingo en Copenhague cuando se le preguntó por su idea del once y por si medita introducir cambios ante Croacia después de la goleada ante Eslovaquia. Como de costumbre, el asturiano no dio ni una sola pista. Esta vez el adversario sube de nivel y el seleccionador localizó en la medular las mayores fortalezas de los ajedrezados. «Para nosotros, que tratamos bien el balón, iniciamos desde atrás e intentamos jugar de una manera concreta, sin el centro del campo no tendríamos nada que hacer. Es la zona en la que Croacia tiene futbolistas de más calidad. Habrá una buena guerra y lucha en el centro del campo», avanzó.

El técnico gijonés aseguró que la victoria ante Eslovaquia «no ha cambiado absolutamente nada» en cuanto a la propuesta futbolística de España. «Fue la misma actitud que tuvimos ante Suecia y Polonia, con diez ocasiones claras de gol. «Eso sí –concedió–, un resultado de esa contundencia (5-0) da un subidón de energía y confianza que le viene bien al equipo». Los tres rivales en la fase de grupos salieron con la intención de protegerse, levantar el muro y esperar una oportunidad para hacer daño a la contra. ¿Qué propondrán los croatas? «Los rivales suelen cambiar cuando juegan con nosotros. En el caso de Croacia, que es una selección de un nivel superior, me imagino que hará un repliegue medio. Lo que va a determinar su actitud va a ser el resultado. En función de ello –precisó–, se verá a una Croacia mucho más replegada o que presione alto. Si vas por detrás no tiene ningún sentido defender nada, y al revés. Nos conocemos muy bien», manifestó el seleccionador nacional.

España lleva desde 2012 sin superar la eliminatoria de octavos, una barrera que Luis Enrique quiere derribar este lunes en el Parken Stadium. «Tenemos que ganar sí o sí. No me genera ninguna duda qué es lo que voy a ver en mi equipo. Lo que intentaremos hacer es minimizar el potencial del rival a través de nuestro trabajo defensivo». El asturiano se deshizo en elogios hacia Pedri –«es un futbolista único, diferente a todo lo que hay»– y mantuvo su confianza en la consecución de algo grande en la Eurocopa. «Ninguna selección nos ha sorprendido». Cuando se le preguntó por lo que tendría que hacer La Roja para que le pusiera un sobresaliente, el gijonés pidió paciencia: «Las notas, al final del curso».