España es puro fuego con el balón

España es el lobo. Se ha quitado el disfraz de Caperucita y ha enseñado los dientes en una Eurocopa que se ha quedado sin algunas de sus grandes favoritas al título: Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos. La Roja ha pasado de ser una incógnita, una selección joven y tierna, todavía por hacerse y madurar, a convertirse en un serio aspirante al trono del Viejo Continente. Más allá de los resultados, que han ido mejorando con el transcurso de los días, los hombres de Luis Enrique han consolidado un modelo de juego que les permite liderar casi todos los parámetros ofensivos: es el equipo más goleador del torneo (11), el que más posesión tiene (68%), el que más pases (3.304) y asistencias (11) da entre los ocho cuartofinalistas, el que más ataques ha hecho (272) y el que remata una media de 17 veces por partido, lo que le coloca tercero por detrás de Italia (21,7) y Dinamarca (19,2). La Roja es puro fuego con el balón. Lo quiere y lo tiene.

Tras empatar con Suecia y Polonia, las alarmas se encendieron en el entorno de La Roja, que permaneció fiel a su modelo. No cambió nada sustancial entre el duelo ante Suecia y Eslovaquia, simplemente los hombres de Luis Enrique ajustaron el punto de mira. Las que no habían entrado hasta entonces cristalizaron en una goleada frente a la tropa de Hamsik, que no sabía por dónde le daba el aire. El combinado nacional le endosó una 'manita' y configuró su camino en las eliminatorias. Lo hizo por la parte más difícil del cuadro, pero la identidad de los rivales no ha modificado ni un ápice su idea de juego: tener el balón, ir rápido a la recuperación tras pérdida, levantar el campo base en el campo rival, atacar y jamás venirse abajo en la adversidad. Se vio contra Croacia, cuando recibió varios mazazos y lejos de hundirse salió a flote con su modelo y fe en lo que hacía.

De esta manera dio el salto a cuartos con 11 goles en cuatro partidos, registro que no resiste comparaciones. Italia y Dinamarca le siguen con nueve, Bélgica con ocho y Suiza, su rival de mañana, con siete. Otra gran favorita como Inglaterra apenas ha hecho cuatro dianas en lo que va de torneo, dos de ellas contra Alemania para sacudirse todos los complejos acumulados durante años. Y nadie quiere tanto la pelota como la selección: una posesión media del 68%. La herramienta del trabajo cosida al pie. Ninguno de los otros siete cuartofinalistas llega al 60%. La 'azzurra' y los daneses están en un 56%, mientras que la República Checa apenas se estira hasta el 46,3%. La Roja sabe además lo que hacer con el balón, cada vez menos horizontal y más vertical, con 68 remates registrados en seis horas de fútbol. Tan solo los transalpinos y Dinamarca disparan más, con 87 y 77 tiros, respectivamente.

Solo cinco paradas de Simón

España defiende con el balón, la mejor manera de protegerse. En sus cuatro choques de la Euro, el equipo ha dado 3.304 pases, 2.945 de ellos completados, lo que supone una efectividad del 89%. Tampoco nadie se acerca a La Roja en este apartado. La siguiente en la lista es Bélgica con 2.485 entregas, 819 menos que los muchachos de Luis Enrique. Así, entre otras cosas, se explica que Unai Simón sea el portero que menos ha tenido que intervenir con apenas cinco paradas, marca que únicamente mejoran y por poco Donnarumma (4) y Schmeichel (4). Además, el combinado nacional es el conjunto con más ataques realizados en el campeonato con un total de 272, justo por delante de Italia (243) y Dinamarca (219).

Son números que definen a un bloque hecho a imagen y semejanza de Luis Enrique, quien desde antes del inicio del torneo continental metió a sus hombres en la terna de los grandes favoritos. Lo sostuvo incluso después de los dos empates iniciales. «Confianza, total», dijo cuando fue preguntado por su estado de ánimo. Ahora está a dos partidos de la gran final de Wembley. El fútbol y las estadísticas de su equipo dibujan la silueta de un lobo. Y tiene hambre.