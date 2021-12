España se complica la vida

España continúa transitando en la Eurocopa por una ruta inesperada que no se sabe bien a dónde le va a conducir. Quizá le lleve a un destino soñado, pero por el momento no da esa impresión. Al contrario. Lo que parece es que el GPS no le funciona bien a la Roja. Muchos, de hecho, ya se temen que le acabe guiando a un destino inhóspito, como esos camioneros de países lejanos que, fiándose a rajatabla de su sistema de posicionamiento, acaban desorientados y sin posibilidades de maniobra en una trocha del Pirineo de Huesca cuando se dirigían a Trujillo. Contra Polonia se repitieron este sábado muchas de las cuestiones vistas ante Suecia. España mereció la victoria, pero su falta de contundencia y su juego más espeso en la segunda parte volvieron a condenarla a un empate que le obliga a jugarse la clasificación ante Eslovaquia.

1 España Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Koke (Sarabia, min. 67), Pedri; Gerard Moreno (Fabián, min.67), Dani Olmo (Ferran, min. 61) y Morata (Oyarzabal, min. 86).. 1 Polonia Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Puchacz; Jozwiak, Klich (Kozlowski, min. 53), Moder; Zielinski, Swiderski (Frankowski, min 67) y Lewandowski ÁRBITRO: Daniele Orsato (Italia). Mostró amarilla a Klich, Moder,Jozwiak, Pau Torres

Goles: 1-0: min. 24 Morata; 1-1:min. 53 Lewandowski,

Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco que se iba a complicar de esta manera después de los dos primeros partidos. La falta de pegada, sin embargo, está empezando a minar al grupo de Luis Enrique, que ni siquiera pudo aprovechar un penalti en la segunda parte, justo después de que Lewandovski firmara el 1-1 en una acción que debió examinar el VAR. Gerard Moreno lo lanzó al poste y el rechace se le marchó desviado a Morata. Ambos fueron los protagonistas del partido y, en cierto modo, un símbolo de lo que le está sucediendo a España. Los dos se dejaron la piel, jugaron bien en amplias fases del partido y fabricaron el primer gol, pero cuando llegó la hora de desequilibrar fueron incapaces de hacerlo.

Polonia salió con mucha ambición y un punto de furia. Nadie esperaba esa puesta en escena de los pupilos de Paulo Sousa, de manera que fue inevitable preguntarse cuánto tiempo duraría. La respuesta llegó pronto. Fueron apenas ocho o nueve minutos de arrebato, que les sirvieron para crear la primera ocasión del partido, un chutazo de Klich desde fuera del área. A partir de ese momento, los polacos plegaron velas, dejaron el balón a España y se juntaron atrás con una línea de cinco defensas, cuatro centrocampistas y Lewandovski arriba. Al equipo de Luis Enrique le tocó entonces poner en marcha la máquina de coser. O de picar piedra, que en estos casos viene a ser lo mismo.

La situación era similar a la vivida el lunes ante Suecia. Se trataba de encontrar espacios y España lo hizo con paciencia, buscando las bandas -por dentro estaba casi imposible-, sobre todo por la derecha. Llorente y Koke contaron este sábado con la ayuda de Gerard Moreno en lugar de Ferrán Torres. Fue una variante que no sorprendió a nadie. Y es que entre los lujos en apariencia más desatinados que puede tomarse un equipo con un evidente problema de gol es prescindir de su mejor goleador, especialmente si está en racha. El delantero del Villarreal tenía que jugar, aunque fuese escorado, y lo demostró con una hiperactividad muy beneficiosa para su equipo. Hasta el punto de participar en la jugada del 1-0. Un centrochut suyo acabó en las botas de Morata, que se adelantó a su marcador y empujó a la red. El linier señaló fuera de juego pero el VAR acabó haciendo justicia.

El gesto de Morata

Corría el minuto 25. No era algo definitivo ni mucho menos pero con el gol La Roja se quitó de repente una losa de ansiedad, especialmente Morata, que fue a celebrarlo con Luis Enrique en un gesto de agradecimiento por su confianza. No todos los días un seleccionador dice en público que vas a jugar tú y diez más, sobre todo si no eres un crack mundial de reconocimiento unánime. España siguió a lo suyo, teje que teje, mientras Polonia intentaba sin fortuna adaptarse a la nueva situación. Sin balón, los polacos sólo aparecían arriba en jugadas muy puntuales, como la que tuvo Swiderski en el minuto 35, justo después de que a Gerard Moreno se le fuera por muy poco una falta desde la media luna.

Fue un buen susto, aunque nada comparado con el que provocaron en el minuto 43, tras una peligrosa pérdida de la defensa española, Zielinski con un chutazo al poste y Lewandovski rematando el rechace a quemarropa a Unai Simón. El portero del Athletic es muy grande y se agrandó aún más para rechazar el disparo. Pudo ser la igualada, de la misma manera que un remate en el área pequeña de Gerard en la última jugada de la primera parte pudo ser el 2-0. Viendo cómo iba a desarrollarse la segunda parte se puede decir que ahí estuvo la victoria de España.

Polonia volvió a salir del vestuario con un perfil más punzante. Tampoco había que extrañarse. De perdidos, al río, debieron decir Paulo Sousa y sus chicos. La táctica les funcionó. Lewandovski empató con un cabezazo impecable después de dar un empujón de viejo zorro a Laporte. El VAR, cuyos designios son inescrutables, no quiso revisar la jugada. Algo difícil de explicar porque fue evidente que ese empujón, siendo leve, fue suficiente para que el central de Agen no pudiera disputarle el balón. Aunque fue un golpe duro, un regalo de Moder en forma de penalti absurdo a Gerard pareció que arreglaría el descosido. Sin embargo, sucedió justo lo contrario. El desperdicio de la pena máxima se convirtió en un trauma para los españoles. El juego de la Roja perdió filo y lucidez, incluso con los cambios. Aún así, tuvo dos o tres opciones buenas para marcar que se fueron al limbo, que es el lugar en el que se encuentra la selección en este momento.