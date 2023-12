LaLiga pide a la Comisión Europea medidas para conservar la estabilidad del fútbol europeo

Las reacciones a la histórica sentencia sobre la Superliga no se han hecho esperar. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está llamada a cambiar la historia del fútbol, igual que ocurrió con la 'ley Bosman' a finales del siglo pasado. El fallo declara un «abuso dominante» por parte de FIFA y UEFA y aclara que sus «normas sobre la aprobación previa de competiciones de fútbol, como la Superliga, son contrarias a la legislación de la UE». Ante el escrito dictado esta misma mañana, LaLiga recuerda que la competición impulsada por Florentino Pérez «es un modelo egoísta y elitista». «Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis», escribió en su cuenta de X (antes Twitter) la institución que dirige Javier Tebas, que en la misma red social apuntó que ya «en 2022 UEFA estableció un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que acudir la Superliga».

El organismo presidido por Javier Tebas insiste en un punto específico de la Superliga. En él, el ente hace referencias a que la competición no debe ser «necesariamente autorizada», algo que contrasta con su pensamiento. «Lo que se está diciendo el anticipo que nos han leído. Es debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no se deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría en una situación de abuso de poder dominante», explica el presidente de Laliga, que sigue mostrándose contrario al fallo y pide a la Comisión Europea medidas para conservar la supuesta estabilidad del fútbol europeo.

Para que quede claro , no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche.

El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes,… pic.twitter.com/mEmzaUSyjU — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 21, 2023

«No cambiará nada porque el proyecto no se puede materializar. No hay equipos franceses y alemanes y dudo que estén los italianos. Hacerla con Barça, Madrid, Oporto... es hacer volar palomas», apuntó el empresario catalán Jaume Roures. El socio fundador de Mediapro lanzó un mensaje muy contundente sobre el anuncio de que la Superliga se emitirá gratuitamente. «Si la emisión es en abierto y no hay ingresos de las televisiones de pago porque la Champions está vendida hasta 2027, me pregunto con más motivo...¿De dónde saldrán todos esos millones? Mejor me lo ponen para que no crea que tenga posibilidades», sentenció.

Cádiz, Villarreal , Valencia y Granada han sido los primeros clubes en situarse en contra de la Superliga bajo el lema 'Gánatelo en el campo'. El Submarino amarillo y el Granada van un paso más allá y publican también un comunicado en el que unifican sus respuestas. «Es fundamental seguir colaborando estrechamente con las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los aficionados, los jugadores, entrenadores, instituciones de la UE, los gobiernos y otras partes interesadas para nutrir el desarrollo del fútbol, fomentar el crecimiento y preservar los valores fundamentales que han hecho del fútbol europeo la historia de éxito rotundo que es hoy».

“Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es LIBRE. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro”, Bernd Reichart, CEO de A22, sobre la decisión del TJUE. 1/4 — A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023

Bernd Reichart, CEO de A22, promotora de la Superliga, ha afirmado que «vamos a emitir gratis todos los partidos». «Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es libre. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro». Enseguida salió a rebatirle Tebas: «Para que quede claro, y no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche». Otro de los anuncios de la Superliga es que se respetarán íntegramente los ingresos económicos de los clubes a diferencia de lo que ocurre actualmente con las competiciones UEFA. «Los ingresos de los clubes y los pagos solidarios con el fútbol están garantizados».

Con la sentencia del TJUE, la creación de una nueva competición como la Superliga queda autorizada. Aunque está por ver si cuenta con los apoyos sociales para salir adelante. Cuando el Real Madrid y once grandes clubes europeos hicieron público el proyecto se desató una tormenta entre los aficionados europeos, que se mostraron contundentemente en contra del proyecto. Primero se salieron los ingleses del grupo de fundadores de la Superliga y después, los italianos. También les acompañó el Atlético de Madrid y actualmente, solo Real Madrid y Barcelona están públicamente a favor de esta competición. Eso sí, los dos grandes del fútbol español siempre han recalcado ante la prensa que ninguno de los otros clubes fundadores han abandonado el proyecto, pues existe una cláusula de salida que, según afirman, nunca fue abonada.