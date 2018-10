El canario Edgar Méndez se deja querer por México

«La verdad que el apoyo incondicional que siempre nos muestran los hinchas es espectacular, estamos muy agradecidos a ellos y en particular yo porque siempre me han tratado muy bien. Me han recibido como si fuese prácticamente un mexicano más, y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí y defender la camiseta de Cruz Azul».

El exjugador del Deportivo Alavés llegó a México, curiosamente, bajo la batuta de otro viejo conocido del fútbol canario como es Paco Jémez. Con él se destapó como uno de los goleadores del equipo, aunque a nivel colectivo se consiguieron los objetivos a medias: apenas una clasificación para la segunda fase liguera y el adiós de un desquiciado Jémez que llegaría poco después al banquillo de la UD Las Palmas.