Las dos denunciantes de los canteranos del Madrid declaran ante el juez

El abogado Juan Gonzalo Ospina, que defiende a uno de los canteranos del Real Madrid investigados por difundir, presuntamente, un vídeo sexual de una menor, ha confiado este viernes que la prueba testifical que se desarrolla en el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana pruebe su inocencia.

Al entrar a las dependencias judiciales este viernes, donde se encuentran declarando las dos denunciantes y algunos testigos, el letrado ha insistido en que su defendido, Raúl A., «no cometió ilícito penal alguno» de los que investiga el juez Julio Wood, puesto que «no estaba en el lugar de los hechos, ni grabó, ni difundió ningún vídeo».

El abogado Juan Gonzalo Ospina espera que en el día de hoy la testifical confirme las tesis de su defendido y ha asegurado que todas ellas «apuntan en esta dirección», por lo que volverá a solicitar que el juez cierre la causa contra él.

Sobre la información difundida por la Cadena SER sobre que el juez ha aceptado la tesis de la Fiscalía para investigar un presunto delito de pornografía infantil, ha admitido que no ha recibido ninguna resolución judicial a ese respecto, por lo que ha preferido ser «muy prudente».

Aun así, ha indicado que le llamaría «poderosamente la atención» que el juez acepte la postura del Ministerio Público «y no haya dado respuesta a su solicitud de archivo, no por una cuestión arbitraria o caprichosa, sino porque entiende que no hay indicios de criminalidad».

Contenido de los teléfonos móviles

Sobre la decisión del juez, también adelantada por la Cadena SER, de rechazar la petición de que se paralice el volcado del contenido de los teléfonos móviles de los investigados, tampoco ha tenido constancia sobre ello, según ha asegurado.

«Creemos que no todo vale en un Estado de Derecho como es España. Por lo tanto, que accedan al terminal de un ciudadano, sea quien sea, de manera absolutamente arbitraria y prospectiva, y puedan ver todas sus imágenes, todas sus conversaciones de redes sociales… Creemos que atenta radicalmente contra la intimidad«, ha dicho Ospina.

El abogado también ha adelantado que, de llegar esa supuesta resolución judicial de rechazo de su petición, interpondrá los recursos pertinentes «si considera que no se ajusta a derecho».