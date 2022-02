Ancelotti: «Si Benzema no se encuentra bien, no va a jugar»

Carlo Ancelotti no despejó la incertidumbre sobre la presencia de Karim Benzema en San Mamés. «No lo sabemos aún. Ha hecho trabajo individual, tiene buenas sensaciones y hoy va a entrenar con el equipo. Después tomaremos una decisión sobre si viaja y si juega. Arriesgar no vamos a arriesgar», señaló el técnico del Real Madrid cuando se le preguntó por los planes con el delantero para el partido de Copa frente al Athletic en La Catedral. «No vamos a arriesgar porque no es una final de la Champions. En una final de la Champions se puede arriesgar, pero a mitad de temporada no. Si Benzema no se encuentra bien no va a jugar. Si Benzema no juega no significa que lo vayamos a tener afuera para preparar el partido del PSG. Si Benzema no juega es porque no puede», insistió el transalpino.

Ancelotti afronta la cita con ánimo. «Un partido muy importante, cuartos de una competición que nos da mucha ilusión. Un partido difícil en un ambiente extraordinario como es San Mamés. Tenemos que sacar lo mejor. Va a ser un partido muy igualado», aventuró el preparador del Real Madrid, que mantuvo también la incógnita sobre el papel que concederá a los internacionales sudamericanos, de regreso tras los compromisos con sus selecciones. «Tenemos que evaluarlo, los jugadores que vuelven, los jugadores que han jugado. Casemiro no ha jugado y Rodrygo ha jugado poco. Si los jugadores tienen solo cansancio van a viajar. Si no empiezan el partido puedo necesitarlos en la segunda parte o si hay prórroga», indicó.

En parecidos términos se expresó cuando se le interrogó sobre si mantendrá a Lunin bajo palos o hará debutar a Courtois en la presente edición de la Copa del Rey. «Todavía no lo he decidido. No he dicho que Lunin solo vaya a jugar los partidos de Copa, también puede jugar en Liga», replicó.

Alaba se perfila como lateral izquierdo

Subrayó que maneja dos opciones para cubrir la baja del lesionado Mendy en el lateral izquierdo. «Puede ser Alaba lateral o Nacho lateral. Una de las dos va a ser. Lo sé pero no te lo digo», apuntó el míster del Real Madrid, que especificó que su decisión no dependerá de si enfrente está Nico Williams o Berenguer. «Puede ser que contra Nico, Nacho se encuentre mejor, pero con el balón Alaba nos da muchas opciones enfrente», desgranó.

Pese a que Real Madrid y Athletic se han enfrentado tres veces en menos de dos meses, Ancelotti no espera demasiadas variantes en San Mamés. «El Athletic no va a cambiar su manera de jugar y nosotros tampoco. En los tres partidos hemos intentado meter nuestra calidad en el campo y el Athletic lo mismo. Nos ha salido bien en los últimos partidos, pero mañana es otra historia», señaló.

Sobre la línea de ataque, y al margen de lo que ocurra con Benzema, Ancelotti abrió la puerta a Hazard y Bale. «Es posible porque están bien, como está bien Asensio, que ha recuperado muy bien. Vinicius y Rodrygo vuelven, pero tienen 20 años, no 60 como yo. Pero Hazard y Bale están listos para jugar», aseveró.