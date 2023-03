Las causas del despido de Nagelsmann, al descubierto

El pasado jueves saltaba la bomba en Múnich. La directiva del Bayern prescindía de los servicios de Julian Nagelsmann al frente del conjunto bávaro. Una decisión que los máximos dirigentes del conjunto muniqués esgrimieron como meramente deportiva.

Sin embargo el diario 'Bild', el mismo que adelantó la salida del joven técnico alemán y la llegada de Thomas Tuchel, ha descubierto este lunes las causas del repentino despido de Nagelsmann como entrenador del Bayern, que cuenta con más peso en el componente extradeportivo que en lo puramente futbolístico.

Todo comenzó con las filtraciones de sus tácticas a la prensa. Nagelsmann acusó al 'topo' del vestuario de traicionar al grupo. «La persona que transmite esto perjudica a los jugadores. No entiendo qué busca. No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario«, afirmó el extécnico teutón. Esta situación ya hacía presagiar que su relación con los pesos pesados y la plana mayor del club bávaro no era la mejor.

Además, de acuerdo con la información del medio alemán, hasta siete futbolistas importantes del vestuario dieron la espalda a Nagelsmann. Esos jugadores fueron Sadio Mané, Leroy Sané, Gnabry, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Sven Ulreich y Joao Cancelo. Sorprende sobre todo este último, que llegó como fichaje estrella del Bayern en enero y su participación ha sido ínfima.

Tanto Neuer como Ulreich, guardametas del Bayern, estarían molestos por la despedida de Tapalovic, entrenador de porteros del conjunto alemán, que llevaba varios años en el club, en una decisión que tildaron como incomprensible por parte de Nagelsmann.

No todo el vestuario estaba en contra del joven técnico teutón. Jugadores como Müller, Kimmich o Goretzka no están incluidos en esta 'lista negra'. Los dos últimos, además, declararon recientemente estar en contra de la destitución de Nagelsmann, y la achacaron a un criterio meramente deportivo.

Los resultados tampoco ayudaron

La derrota ante el Bayer Leverkusen, sumada a todos los conflictos extradeportivos, colmaron el vaso de los dirigentes del Bayern a la hora de relegar a Nagelsmann del banquillo muniqués.

Segundo en la Bundesliga, a un solo punto del Dortmund, pero con la sensación de no dominar la competición como antaño. Dos derrotas en los últimos cinco encuentros ligueros, dando pie a que perseguidores como el Unión Berlín y el Friburgo se acerquen a esa segunda plaza.

En Champions la situación es distinta. Clasificados para cuartos y ocho victorias de ocho posibles. Los resultados en competición europea no han servido para mantener una situación difícilmente sostenible por el número de conflictos que había en liza. Tuchel ahora tiene una papeleta importante que gestionar en Múnich.