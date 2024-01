Negreira, citado a declarar como imputado al descartar el juez que esté incapacitado

Nuevo capítulo en el largo serial sobre el 'caso Negreira' por los pagos millonarios que hizo el Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 18 años. El juez del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha citado a declarar como investigado a José María Enríquez Negreira y le ha llamado a comparecer el próximo 21 de febrero para que aclare por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 de las arcas del Barça.

El abogado de Negreira presentó un informe que alegaba que el excolegiado sufre un deterioro cognitivo y un principio de alzheimer que le incapacita para poder afrontar un proceso penal. El juez ha recibido un informe forense que señala que sufre algún deterioro en la memoria, por su edad (79 años), pero que conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. El forense adscrito al juzgado afirma que está «capacitado para declarar».

Negreira se ha sometido ya a dos exploraciones en el instituto de medicina legal y ciencias forenses. En el primer informe, los médicos ya concluyeron que no tenía nada grave como para declararle inimputable. Esa prueba se la hizo en noviembre y fue cuando se cayó mientras se dirigía a la entrada del edificio clínico. El juez pidió una segunda exploración, que ha vuelto a descartar que sus problemas de memoria le afecten a su capacidad cognitiva y no le invalidan para afrontar una causa penal, como la que tiene abierta desde que estalló, hace un año, el caso por los millonarios emolumentos que le pagó el Barça durante casi dos décadas. Negreira deberá comparecer ante el juez, pero eso sí, puede acogerse a su derecho a no declarar.

La causa sigue su curso en el juzgado de Barcelona. Además de Negreira, están investigados y también serán llamados a personarse ante el juez los otros imputados: su hijo José María Enríquez, así como el actual presidente del Barça, Joan Laporta, por su mandato anterior, y sus antecesores en el cargo, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de otros exaltos cargos de la entidad, como Albert Soler u Óscar Grau. Todos ellos, Laporta inclusive, están imputados por los delitos de cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso por el que solicita al juez que revoque la imputación del actual presidente del Barcelona. La Audiencia de Barcelona aún tiene que pronunciarse sobre este recurso: si Laporta queda incluido en la lista de investigados o se le excluye, al entender que los supuestos delitos habrían prescrito. El cohecho también está recurrido por las partes.

Por «asesoría»

Hasta la fecha, el Barça ha admitido que hizo el pago millonario a los Negreira durante 18 años, pero asegura que abonó estas cantidades en concepto de asesoría sobre el perfil de los árbitros, pero en ningún caso reconoce haber pagado directamente a los colegiados para influir en los resultados o adulterar la competición.

Según una valoración preliminar del juez, los pagos que el Barça hizo a los Enríquez «produjeron los efectos arbitrales deseados, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos». «Como conclusión», remató el magistrado en un auto, los actos efectuados por el exvicepresidente del CTA «tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey». «Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados», aseguró.

Semanas atrás, el juez levantó el secreto sobre el interrogatorio efectuado a una veintena de árbitros por la Guardia Civil. Los colegiados negaron que los pagos a Negreira influyeran en la competición. Algunos creen que el Barça debió de pensar que con los 7,3 millones podría incidir en las competiciones y sacar algún beneficio deportivo, pero la influencia fue cero, según señalaron ante los agentes encargados en la investigación.