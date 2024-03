La Audiencia de Barcelona celebrará el martes una vista para resolver la libertad de Alves

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona celebrará mañana martes, a las 9 horas, una vista judicial para resolver la petición de libertad solicitada por la defensa del exfutbolista Dani Alves. Fue condenado por un delito de agresión sexual a cuatro años y medio de cárcel. Ha cumplido ya una parte de la pena, pues permanece en prisión provisional desde el 20 de enero de 2023. Lleva catorce meses en la cárcel, una cuarta parte de la condena, y en breve ya podrá solicitar permisos penitenciarios de salida.

La defensa del deportista ha recurrido la sentencia, que ya no es firme y por tanto Alves sique en prisión provisional y podría estar en esta situación un máximo de dos años. La Fiscalía y la defensa de la víctima, que tienen intención de impugnar la sentencia al considerar que las penas impuestas fueron bajas y no debía haberse aplicado el atenuante de reparación, se oponen a su puesta en libertad. Su abogada, en cambio, cree que ya no hay riesgo de fuga y considera que el exfutbolista debería ser puesto en libertad. Su abogada pidió su puesta en libertad mientras la sentencia no sea firme y se resuelvan los recursos al fallo judicial.

Alves no estará presente en la vista del martes, a la que han sido convocadas las distintas partes del procedimiento: ministerio fiscal y los abogados de la defensa y de la acusación. El exfutbolista, condenado por violación a una chica de 23 años en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, seguirá la vista por videoconferencia desde el centro penitenciario, según fuentes del TSJC.