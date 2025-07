Un año de avances y actuaciones

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de julio 2025, 19:26 Comenta Compartir

Este sábado hace justo un año de la noticia deportiva acaso más trascendente de la historia de Canarias: la elección de Gran Canaria como sede para el Mundial de Fútbol de 2030. Este éxito incomparable, y que trasciende al balón por la dimensión universal del evento, fue la culminación de una convergencia de fuerzas que implicó a todos los actores de la sociedad isleña, como se ha destacado convenientemente, pero con el Cabildo ejerciendo y aplicando su liderazgo natural, a través de la consejería de Deportes, y la Federación Canaria de Fútbol. Antonio Morales, Aridany Romero y José Juan Arencibia salieron en aquella foto para la posteridad en la Casa Palacio en mitad de las felicitaciones, palabras emocionadas y alguna lágrima.

Doce meses después, «sin parar de trabajar y con muchísimos avances y pasos adelante», los tres comparten tiempo e impresiones con las expectativas intactas y mensaje inequívoco a la ciudadanía: este hito con el balón de por medio culminará un ciclo de modernización ya en marcha y que dejará un legado para décadas a las generaciones futuras. Gran Canaria ha avanzado de modo exponencial desde su designación para confirmar la uniformidad, credibilidad y fortaleza de su proyecto, a diferencia de otras sedes que se han caído (Málaga) o están en duda. Eso celebran: los hechos consumados y por venir para certificar algo único e inédito en esta tierra.

«Detrás de la elección de Gran Canaria como sede mundialista para 2030 hubo un trabajo enorme que se ha continuado. Se ha mantenido viva la presencia del Mundial, aunque han surgido otros acontecimientos deportivos y sociales de gran importancia también. Nuestra sociedad ha entendido el esfuerzo que se hizo y ha valorado lo que va a significar para la isla, cuya candidatura, entre las cinco o seis mejores, ha sido incuestionable, fruto de una labor coordinada, bien hecha, con una propuesta de infraestructuras y equipamientos que justificaba nuestros esfuerzos», subraya Antonio Morales, quien enfatiza: «Desde el gobierno de la isla se ha dado continuidad a lo que nos habíamos comprometido: redactar un proyecto, poner en marcha un concurso de ideas y con la financiación necesaria. No nos paramos en conseguir lo que conseguimos, porque damos cumplimiento a todo con la FIFA y nuestra sociedad. Y con otros atractivos que tenemos, como el Mundial de Rallys, afianzamos el liderazgo de Gran Canaria, su papel de centralidad en Canarias».

Éxito compartido

Aridany Romero asiente y enfatiza el espíritu global de esta causa: «Las diferentes consejerías, porque no fue solo Deportes, sino todo un gobierno al servicio del objetivo, algo que no es lo habitual, nos dieron esta sede. No es normal que el deporte sea elemento tractor de todas las políticas de un gobierno, o de gran parte de ellas, y también de toda una sociedad, como en este caso la grancanaria. En realidad, es el éxito de toda Gran Canaria. Será una catapulta para nuestra transformación económica y también para la diversificación de lo que exponemos como destino».

El presidente del Cabildo y el de la Federación Canaria, en plena sintonía.

«Ser sede de 2030 -continúa el consejero- ha hecho que muchos eventos, los que tenemos y los que vendrán en el futuro, hayan visto nuestra capacidad, nuestra potencialidad logística, económica y organizativa. Uniendo a eso que somos una potencia mundial en el ámbito turístico, algo también clave. En estos últimos doce meses, el Cabildo de Gran Canaria ha seguido trabajando administrativamente para cumplir con cada hito».

Toma la palabra Arencibia, quien se congratula de percibir en primera persona «esa enorme ilusión en la calle, y que va a más» por traer el Mundial: «No podemos imaginar todavía lo que va a significar la Copa del Mundo para Canarias y Gran Canaria. No solo hablo de las instalaciones deportivas, de su restauración y mejora. También en todos los ámbitos. Se notará durante dos o tres décadas seguro. Muy probablemente sin el Mundial hubiera sido más complicado de conseguir lo que viene ahora. Poca gente esperaba que esto pudiera pasar, pero gracias al trabajo del Cabildo de Gran Canaria, con su presidente al frente, y al equipo del Instituto Insular de Deportes, capitaneado por su consejero, es una realidad».

Ampliar Antonio Morales, durante el reportaje conmemorativo.

Y se permite compartir una confidencia: «Antonio Morales me decía hace algún tiempo, en modo ironía, que a ver si no íbamos a llegar a 2030 en nuestros cargos. Que, por lo menos, nos guarden una butaca en el estadio para ver los partidos del Mundial. Allí vamos a estar, claro que sí, disfrutando, sea en un cargo representativo o no, del Mundial».

El presidente del Cabildo incide en que «a medida que vayan aproximándose las fechas, la isla en peso verá mejoradas todas sus infraestructuras», efecto multiplicador de «esa Gran Canaria cohesionada» que privilegia.

«En el ámbito deportivo, un estadio que va a ser nuevo, un Centro Insular de Deportes de referencia, la colaboración con todos los municipios para la dotación de infraestructuras y acometer todo para 2030. Pero también un nuevo Infecar. Actuaciones en distintos ámbitos que tienen que ver con un marco de referencia. Una isla en pleno desarrollo. Con acciones transversales de gobierno para este proyecto de desarrollo integral», pondera.

Ampliar El consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, dio cuenta de los avances.

Romero recoge el testigo al aludir a la locomotora en marcha, Gran Canaria 2030, que ya maneja fechas inmediatas, prespuestos asignados y transformaciones inminentes. Todo centrado en el estadio: «La Real Federación Española de Fútbol y la FIFA nos dijeron que hasta que no termine el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos no se iba a hablar del año 2030. Eso no quiere decir que las sedes no estén trabajando. Y es lo que estamos haciendo. En realidad, el elemento diferenciador y la potencialidad de la candidatura de Gran Canaria es que nosotros lo teníamos todo, a excepción del estadio. Y en esa fase estamos. Ya hemos recibido el proyecto de demolición, casi 800.000 euros en este primer año ya se van a ejecutar para la demolición del edificio Este y de una de las torres cilíndricas. Lo siguiente es recibir y aprobar el proyecto básico. Y el 7 de octubre tenemos que haber recibido ya el proyecto de ejecución material. Ahí se inicia el procedimiento de la licitación de la transformación completa del estadio. Cuando se publique la licitación de la obra pública, que está relacionada con las demoliciones, tendremos el elemento previo para que se pueda percibir ya la metamorfosis del recinto»

«Sin esas demoliciones no se puede levantar la Naciente, que es lo que vendrá después ni continuar para hacer el anillo olímpico de las cuatro gradas. Los ciudadanos de Gran Canaria van a comenzar a ver la remodelación del estadio ya y como primer paso de otros muchos», añade.

Un mar de oportunidades

«Que en este año que ha pasado desde la designación ya tengamos un concurso de ideas y que estemos hablando de empezar las demoliciones y que tengamos el proyecto... Es para felicitarse y compartir esta satisfacción con todos», insiste Morales. «Será un icono, un proyecto de desarrollo social y deportivo para la isla. No es un estadio solo con dimensión deportiva, con el alcance que eso supone, también un referente arquitectónico, un espacio para el desarrollo de otras propuestas culturales, sociales, comerciales...», argumenta.

Ampliar José Juan Arencibia, máxima autoridad federativa del fútbol en Canarias.

Vuelve la mirada al consejero: «De la amplia documentación que hemos firmado, vienen ya más procesos administrativos. Es el liderazgo de la candidatura, con quien se pone en contacto FIFA, los planes de márketing, los planes de seguridad, de desarrollo comercial de toda la zona de Siete Palmas... Porque doce meses antes el Mundial, la FIFA se hace con el control del estadio, incluso le puede llegar a cambiar el nombre si desea comercializarlo. ¿Cuál es la potencialidad que vamos a tener antes de 2030? Poder formar ya parte del Mundial de Clubes. Un año antes, como testeo del Mundial 2030, se hará el Mundial de Clubes en los países que luego albergarán la Copa del Mundo. Y sí, Gran Canaria podría acoger partidos de ese evento que se ha desarrollado ahora en Estados Unidos. Aquí hay, por tanto, una doble oportunidad».

«Por eso es muy importante resaltar que hemos más que cumplido con los plazos exigidos. En este año hemos dado todos los pasos propuestos», remacha Morales.

Tercia Arencibia, que ha permanecido atento al intercambio de impresiones de los dirigentes políticos, con quienes exhibe plena sintonía: «Desde el primer instante, la responsabilidad del Cabildo para poder sacar este proyecto adelante ha sido máxima. Y a diferencia con el resto de sedes es que este empuje institucional se ha mantenido con la misma fuerza. Hay grandes estadios que estarán, pero en ninguna parte se ha hecho el trabajo que ha realizado el Cabildo de Gran Canaria. El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quiere estar en todos los sitios y eso es muy complicado. Pero en todos los partidos que se jueguen aquí él estará con en Gran Canaria.. Y tiene que venir antes. Y tendremos que ir invitados en 2026 al Mundial para explorar, aprender y ver . Y también vamos a pelear que llegue dinero a nuestra sede procedente del Consejo Superior de Deportes».

«Tenemos un equipo de trabajo montado desde hace doce meses y tenemos reuniones periódicas. Y se está trabajando con una precisión escrupulosa. Tenemos un equipo redactor con enorme experiencia en instalaciones deportivas, que no parte de cero. Y se demostró con la elección que hizo el jurado del proyecto ganador», añade el presidente del Cabildo.

Y del elogio a la reivindicación pasando, por qué no decirlo, por el orgullo que da el pedigrí isleño: «La RFEF ya dijo, a través de sus técnicos, que somos el quinto mejor proyecto de los veinte y sin terminar el estadio. Y cuando oyes hablar al jefe de estadios de la FIFA dice que las posibilidades de transformación que se le abren al Estadio de Gran Canaria son brutales. En ocasiones, las amenazas se pueden convertir en oportunidades y que tengamos hoy un estadio inacabado, durante muchos años un problema, ahora se transforma en una oportunidad. El Mundial extrapolará la imagen de Gran Canaria en todo el planeta y conllevará una transformación económica y social. El estadio no solo impulsará el deporte. Generará riqueza, creará puestos de trabajo, un elemento dinamizador, un icono, que contextualice en el urbanismo de Siete Palmas... Y no lo hemos hecho solos: contamos con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros. Tomamos como referencia la opinión de la sociedad civil para que participe porque creemos que la isla, las ciudades y la sociedad las hacemos entre todos. Hubo momentos de tensión cuando se dijo que se vetarían los territorios alejados y nuestro presidente del Cabildo tuvo que ponerse a buscar soluciones y a intervenir, haciendo defensa de nuestra singularidad».

Ampliar Histórica foto del 19 de julio de 2024 tras la desingación de la sede.

Más apuntes desde el presidente del Cabildo y en clave inmejorable: «No hay ninguna duda de que el Mundial ha contribuido a potenciar nuestro sentimiento de cohesión como isla y sociedad. Que el Mundial venga a una isla en la costa africana, a un rinconcito en medio del Atlántico... A medida que vayamos avanzando en la ejecución de infraestructuras eso se incrementará. Porque el cumplimiento de los hitos para el Mundial 2030 lleva incorporado el desarrollo de toda Gran Canaria. Será una implosión de infraestructuras y equipamientos, de propuestas de desarrollo social y económico. Y amortizando todo lo invertido, que es otro aspecto esencial: el retorno del dinero que pondremos de nuestros recursos».

«Todas las islas van a crecer con el Mundial. En Tenerife asumen que se van a beneficiar como nunca con este Mundial porque el evento en sí lo trasciende todo. Y destaco la prevalencia en este proyecto de las energías limpias», desliza Arencibia, que da paso a una profundización al respecto de Morales: «En el año 2030 vamos a poder decirle al mundo que nuestras instalaciones serán soberanas energéticamente, que podremos realizar cualquier actividad deportiva solo con el sol de nuestra isla y a cualquier hora. Ya tenemos esa capacidad en el Gran Canaria Arena. En 2030 tendremos una central hidroeléctrica que genera y almacena energía, que hará posible un 70% de energía limpia en Gran Canaria... No hay ninguna isla en el mundo con esta autosuficiencia».