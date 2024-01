Alves asegura ahora que iba bebido y no era consciente de sus actos

Dani Alves vuelve a cambiar su versión de los hechos. Es la quinta vez que modifica su relato sobre lo que ocurrió el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. La chica que le denunció asegura desde el primer día que fue violada y abofeteada por el exfutbolista.

El ex del Barça, PSG, Sevilla, Juventus y Brasil prepara con su abogada la declaración en el juicio, dentro de dos semanas. Ante el tribunal, el brasileño insistirá en que las relaciones fueron consentidas en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, tras un «flirteo» previo. Pero introducirá un nuevo argumento, que no había esgrimido hasta la fecha. Dirá que iba bebido y que no era consciente de sus actos, según avanza el diario Ara. Por primera vez introduce esta cuestión atenuante, para tratar de rebajar una posible condena por agresión sexual, lo que implica que por primera vez estaría admitiendo una parte del delito que se le imputa.

La abogada del exlateral, que en su escrito de conclusiones reclama la absolución, ha solicitado la declaración como testigo de la mujer del exfutbolista, Joana Sanz, para corroborar que cuando llegó a casa estaba borracho. Sanz, que anunció la decisión de divorciarse cuando estalló el caso pero aún no ha formalizado los trámites, no estaba en casa, pero sí habló con el acusado por teléfono varias veces.

El juicio empieza el próximo 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona. Alves se enfrenta a una pena muy alta por presunta violación. La Fiscalía reclama nueve años de prisión, mientras que la presunta víctima pide doce años de cárcel, además de una indemnización de 150.000 euros, a la que renunció en un primer momento, pero no con posterioridad, desde el argumento de que la supuesta agresión sexual le ha dejado secuelas psicológicas.

Quinta versión

Alves está realizando movimientos de última hora, semanas antes del juicio, después de que fracasaran las conversaciones entre las partes para llegar a un acuerdo extrajudicial. La madre del exfutbolista colgó en la redes sociales un vídeo, en el que aparecían imágenes de la víctima bailando, a pesar de que el juez prohibió la identificación de la chica, que en el momento de los hechos tenía 23 años.

Alves dijo en un primer momento que no la conocía, luego que se vieron en el baño, más tarde que mantuvieron sexo oral y por cuarta vez admitió que hubo sexo con penetración, pero consentido. La Fiscalía y la acusación mantienen que hubo agresión sexual. Hasta la fecha, los tribunales han denegado las peticiones de su defensa de salir en libertad provisional.