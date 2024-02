Ceferin, adiós a la UEFA en 2027: «La Superliga está cavando su tumba; son depredadores»

«La Superliga está cavando su tumba, porque aunque digan que son los salvadores del fútbol y se hagan las víctimas, no son más que depredarores» criticó este jueves el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que anunció que en 2027 no se presentará a las próximas elecciones y se despedirá del organismo europeo. «Estoy cansado. Hemos sufrido la covid, la Superliga, la superioridad moral de quienes nos critican. No todo el mundo del fútbol es como algunos payasos que hay por ahí», lanzó el dirigente esloveno, en alusión a los promotores de la competición continental contraria a la UEFA impulsada por Florentino Pérez.

A pesar de que el 48º Congreso de la UEFA celebrado en París aprobó este jueves una enmienda que permitía a Ceferin optar a un último mandato, hasta 2031, el máximo dirigente del fútbol europeo ha rechazado continuar en el cargo dentro de tres años, como «capitán de un barco que ha navegado entre la tormenta». «Lo llevo pensando desde hace seis o siete meses. No he querido decirlo antes para no alterar de las federaciones sobre la enmienda votada hoy», aseguró Ceferin para justificar el sorprendente anuncio de su adiós en 2027, al frente de un organismo que eligió a Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético, como nuevo nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en representación de la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

La Eurocopa de Alemania 2024 será pues la última gran competición de Ceferin como presidente de la UEFA y lamentó que «algunos intenten pisotear 70 años de historia y cambiar el modelo europeo de fútbol a pesar de su éxito». «Confunden monopolio con unidad. Confunden limosna con solidaridad», lamentó el dirigente esloveno en referencia a los inductores de la Superliga.

«En Europa solo cuenta una ley, la ley del mercado. Algunos piensan que todo se puede comprar, que todo está en venta, que las personas no son más que consumidores. Esta es una perspectiva de la vida, pero no la nuestra. Este no es el tipo de sociedad que queremos transmitir a nuestros hijos. No es el tipo de Europa que imaginaron sus padres fundadores», aseguró Ceferin.

«El visionario Jean Monnet solía decir: 'No hay futuro para los pueblos de Europa sin unidad'. Tenía mucha razón. Hoy en día, unos pocos individuos están tratando de dividirnos en nombre del libre mercado, impulsados por un deseo insaciable de generar ganancias cada vez mayores para unos pocos privilegiados», añadió quien también aludió al nuevo formato «revolucionario» de Champions a partir de la próxima temporada y que, en en su opinión, «promete mayor igualdad, entusiasmo, intensidad, emoción e incertidumbre».