El balón, la clave de Montse Tomé para ganarle al 'coco' de Francia

España tiene ante sí un nuevo reto, ganar la primera edición de la Liga de Naciones femenina, y además ante un rival al que nunca ha conseguido derrotar a lo largo de la historia. Francia se le atraganta a La Roja desde que se vieron las caras en Perpiñán allá por 1983. El equipo de Montse Tomé, alcanzado el objetivo histórico de clasificarse por primera vez para unos Juegos Olímpicos, luchará en La Cartuja por un nuevo título tras conseguir el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. «El reto lo hemos conseguido, y era lo que queríamos desde el mes de septiembre; nos ilusionaba como cuerpo técnico y a todas las jugadoras. Ya vamos a por otros porque estas futbolistas tienen mucha ambición», reflexionó con voz ronca en la sala de prensa del recinto hispalense el día antes de medirse a las 'bleues'.

«Da gusto trabajar con ellas, están alegre y tienen mucha predisposición. Estamos en un momento de equilibrio bueno y con un clima que nos acompaña», continuó la seleccionadora antes de que apareciera Jenni Hermoso: «Si mañana ganamos, España habrá vuelto a hacer historia. Que todas las generaciones nos vean como un ejemplo a seguir», dijo la que fue protagonista involuntaria de la resaca mundialista con la sonrisa perenne que le caracteriza. «Tengo la suerte de volver a jugar otra final después de seis meses muy largos. Hoy disfruto del fútbol, que me sigue dando la vida que necesito. Somos una privilegiadas», apuntó la futbolista del Tigres mexicano y máxima realizadora histórica de la selección española, alejada en los últimos tiempos algo más de los focos tras convertirse en un referente social con el movimiento #SeAcabó.

Si la clave en las semifinales ante Países Bajos era desgastar con la posesión a las neerlandesas dirigidas por Andries Jonker, frente a las pupilas de Hervé Renard, primer técnico en ganar un partido en un Mundial masculino y otro femenino, el código debe seguir siendo el mismo. «Es nuestra esencia, llevar el control de juego, presionar intenso y ordenador, que es lo que nos hace sentir cómodas. Francia es un rival que llevamos tiempo analizando y son unas jugadores con capacidad de transitar muy rápido y debemos estar atentas ante esto», expuso la seleccionadora asturiana.

Pelota y recursos ofensivos que puedan abrir un muro galo qu solo ha recibido dos goles durante sus nueve partidos más recientes. Todo un reto para un equipo acostumbrado ya a ir derribando los obstáculos que se le pongan delante. España se siente cómoda sobre el verde con la pelota en su poder, y las de Montse Tomé saben que de seguir con el esquema habitual, tendrán mucho ganado. No obstante, siempre que la posesión sea efectiva. «Contra Italia tuvieron el 70%, pero ganó Italia. La importancia será quien gane al final», advirtió el seleccionador francés al respecto.

Tomé apunta que no piensa en su renovación como seleccionadora a pesar de tener atado el principal objetivo de los Juegos, y ahora solo tiene en mente el siguiente partido ante Francia, en el que aún tiene dudas con Tere Abelleira y Alexia Putellas, que ya han podido entrenar en el grupo después de causar baja en el duelo de semifinales ante Países Bajos al no haberse recuperado bien de sus lesiones. «Están disponibles para jugar, y ahora queda elegir las 23 que estén mejor para ser convocadas y las once elegidas para el partido», comentó la preparadora ovetense, que no quiso valorar el enfado del Barcelona por la llamada a la Doble Balón de Oro cuando ésta aún no ha disputado ni un solo partido desde que se lesionó el pasado mes de noviembre. «Hemos llevado los procesos con mucho cuidado», sentenció.

«Preparamos al equipo para ganar, es algo inherente al juego y que se siente al ser deportista de alto nivel. El grupo tiene una mentalidad y predisposición muy buena, y estamos deseando que llege el partido», destacó a preguntas de los medios de comunicación.