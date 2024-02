Athenea del Castillo, la disidente de La Roja que golea en la Liga de Naciones

«Somos futbolistas y debemos cumplir nuestro deber. No contemplo renunciar a la selección». Athenea del Castillo (Solares, 2000) vive uno de los momentos más dulces como internacional absoluta, pero antes ha tenido que hacer frente a las críticas por ser disidente en la renuncia de las jugadoras a aquella primera convocatoria de Montse Tomé en septiembre, en pleno caos del 'caso Luis Rubiales'. Quiso centrarse en lo deportivo, tanto en el Real Madrid como en la selección, más allá de los conflictos con la Federación Española de Fútbol.

La delantera del Real Madrid, máxima goleadora de la selección española en esta Liga de Naciones con cinco tantos, se desmarcó del pensamiento común del grupo y no firmó aquel comunicado suscrito, entre otras, por 21 de las futbolistas que, como ella, se habían proclamado campeonas del mundo en Australia, y que exigían una serie de cambios estructurales en la Federación Española de Fútbol. La cántabra insistía en que tenían que disputar el torneo que ahora aspiran a levantar para abrir las puertas a los Juegos Olímpicos de París por primera vez en la historia del equipo español femenino. «Soy una chica ambiciosa y quiero crecer y progresar», confesó recientemente en una entrevista la jugadora, que no ha dejado de estar en el foco mediático en el último año.

Le llovieron las críticas en las redes sociales pero supo sortearlas para que no le afectaran en lo más mínimo en lo personal. La delantera «está con muchísimas ganas e liusión» cara a la gran final de la Liga de Naciones ante Francia. Sobre su momento de forma actual, Athenea del Castillo, fija en el once de Montse Tomé en la parcela ofensiva, reconoce que está «entrenando muy bien y teniendo buenas sensaciones. Intento aportar mi granito de arena al equipo como hago siempre». Sus cinco goles en la fase de clasificación para la 'final four', merecen capítulo aparte.

«Es una faceta que tenía que mejorar y, en esta competición estoy viendo puerta con más facilidad». La atacante madridista puede presumir de haber marcado contra todas las rivales de España en la fase de clasificación: Suecia, Suiza e Italia. Sin embargo, para la cántabra eso no es lo importante en el partido del miércoles, sino ayudar al equipo a ganar, ya sea con un gol o «que lo marque ella o cualquier otra compañera».

El escenario de la final también será muy especial para ella. La jugadora debutó con la selección española absoluta en el Estadio de La Cartuja el 23 de octubre de 2020, en un partido en el que España goleó a la República Checa por cuatro goles a cero: «Volver a Sevilla y a La Cartuja es siempre muy especial, pero si puedo ganar un título allí, lo recordaría, más si cabe, y sería increíble».