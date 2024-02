Francia y la Liga de Naciones, el enésimo techo para la España femenina

España ya es olímpica, y ese era el objetivo repetido hasta la saciedad en esta Liga de Naciones que dio comienzo en un turbio mes de septiembre en Gotemburgo ante Suecia, en pleno caos del 'caso Luis Rubiales', y acaba este miércoles en La Cartuja de Sevilla, en plena celebración del Día de Andalucía, con la gran final ante la rocosa Francia. No obstante, para un equipo como el que dirige la ya indultada Montse Tomé, que en verano se hizo con el trono tras ganar el Mundial, y que en 150 días disputará sus primeros Juegos, tiene en la capital hispalense un nuevo techo que derribar para continuar cambiando su propia historia y escribir un nuevo capítulo dentro de la élite del fútbol jugado por mujeres.

«Estamos contentas con el trabajo realizado y merecíamos ir a los Juegos por las anteriores que han luchado por querer estar y no pudieron, y por las que vivieron el momento del barro», dijo la seleccionadora asturiana al finalizar la semifinal en la que se goleó a Países Bajos. A ella se le sumó la voz de Jenni Hermoso, indispensable en los planes de esta España, para destacar que ir a París «es algo histórico, y poder vivir esto es otro check en las cosas por hacer».

Y como esa marca de la que habla la talentosa atacante del Tigres mexicano y máxima realizadora histórica de La Roja femenina, entre lo que aún falta por hacer entre los logros de esta generación de futbolistas es vencer al 'coco' de Francia, un rival muy duro de roer que lleva años rondando los principales trofeos internacionales, pero sin llegar a rematar la faena en los momentos clave. Las galas destacan por su fortaleza defensiva, y solo han recibido dos goles durante sus nueve partidos más recientes.

Nunca se ganó a las 'bleues' en trece encuentros, siete de ellos en forma de amistosos, cuatro en fases de clasificación para una Eurocopa, y dos en fases finales de dicho torneo - en 1997 resuelto con empate a uno, y en 2017 con derrota por cero goles a uno. Aquellas jugadoras tenían alma profesional y condiciones precarias. La creación de una liga profesional femenina -hace solo cuatro año no había convenio colectivo alguno que mejorara los derechos laborales de las futbolistas- y el aumento de la visibilidad mediática -porque lo que no se ve, no existe- han contribuido significativamente al crecimiento y la popularidad de un fútbol femenino que se encuentra en un momento crucial de su evolución.

La mezcla entre las veteranas que han llevado al Barça a lo más alto en los últimos años y las jóvenes que conviven con el triunfo desde su paso por las categorías inferiores encierra la fórmula del éxito de un grupo que ocurra lo que ocurra en Sevilla ante las de Hervé Renard, el trabajo está hecho para un equipo que hace un año no había alcanzado nunca una gran final internacional en la categoría absoluta femenina y que tras coser su escudo con la primera estrella universal, vivió la mayor crisis en la selección española. Un cisma que culminó en una sala del Oliva Nova Hotel Beach & Golf, un complejo de cuatro estrellas en la ciudad valenciana que lleva por nombre, con un pacto y una purga sin precedentes en la Federación Española de Fútbol.

Tras el ruido España puso el mejor remedio para alejar del foco mediático las polémicas fuera del terreno de juego y encadenó triunfos como ellas saben. Goles y buen juego ante los líos externos. Un equipo que convence con su fútbol del mismo modo que lo hace en su lucha por ser altavoz social en la batalla que bregan por la igualdad. Y que sigue sacando una excelente nota en esta Liga de Naciones, donde ha ganado seis de los siete partidos disputados con un registro de 25 goles a favor, la cifra más alta de la competición, y ocho en contra. Solo un borrón en la trayectoria, el tropiezo ante Italia en Pontevedra a principios de diciembre. La historia vuelve a esperar en el horizonte.

Alineaciones posibles

España: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Carmona; Bonmatí, Aleixandri, Hermoso; Del Castillo, Paralluelo, Caldentey

Francia: Peyraud-Magnin; De Almeida, Lakrar, Mbock Bathy, Karchaoui; Henry, Geyoro; Diani, Le Sommer, Bacha; Katoto