Montse Tomé: «Es bueno que protejamos lo que ocurre dentro»

Montse Tomé pasa página con la polémica por los cambios tras el descanso del duelo contra Italia, cuando Lucía García y Esther González entraron sin preparar la primera y unos minutos tarde la segunda después de la pausa, en un error impropio de la competición de alto nivel. «No nos gusta que ocurran estas cosas pero cuando pasan tratas de adaptarte, solucionarlo y seguir adelante. Creo que en ambas ocasiones lo hemos hecho. A partir de ahora toca centrarse en lo que está por delante y disfrutar de este entrenamiento en este estadio», zanjó la entrenadora asturiana, incómoda con un revuelo que afecta también a Aitana Bonmatí, la jugadora a la que aludió en su explicación, haciendo referencia a unas molestias físicas que la Balón de Oro comunicó de forma tardía al cuerpo técnico.

«Aitana ayer no entrenó porque el doctor me transmitió que se encontraba indispuesta. Después del partido del otro día ya di mi explicación de lo que había ocurrido y me remito a lo mismo. Estamos centradas en el partido de Suecia y el equipo está con ganas», profundizó a continuación sobre este tema. «El vestuario es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, que lo protejamos y que sea nuestro. Athenea no tenía toda la información en ese momento para explicar lo ocurrido», añadió.

Rodeada de aspectos extradeportivos desde su llegada al cargo, Tomé puso en valor el rendimiento deportivo de la selección española durante su etapa y recordó la importancia de haber alcanzado la final a cuatro de la Liga de Naciones con mucha antelación. «Tenemos que valorar que la selección está ya clasificada para las semifinales de la Nations League. Somos las únicas junto a Francia. Del otro día hay un cómputo de cosas que no se hicieron bien y que ya empezamos a valorar desde el día de ayer», recordó.

Finalmente, más allá de la polémica, la seleccionadora elogió el ambiente de Málaga y la dimensión del estadio de La Rosaleda como dos puntos de apoyo para reaccionar a la derrota ante Italia y cerrar la fase de grupos con victoria frente a la potente Suecia. «Hemos visto ahora el estadio, nunca había podido estar aquí y es un escenario ideal. Contar con este tipo de estadios, con esta expectación, es un plus más y esperamos que la afición se divierta y disfrute porque conectemos con ellos con el juego», valoró.