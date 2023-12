España pone el foco en los Juegos rodeada de chapuzas

Un mes después de lograr su primera estrella universal y tras el caos del 'caso Rubiales' España disputó su primer duelo ante Suecia en un duelo donde se sacudió la tensión y donde el mensaje era casi más importante que el resultado. Aquel triunfo ante las nórdicas fue un altavoz social en la batalla que bregan por la igualdad así como la primera piedra para estar presentes en la final a cuatro de la Liga de Naciones, clasificación que se logró el pasado viernes pese a perder ante Italia gracias al descalabro de la nación escandinava ante Suiza. Francia también selló su clasificación, y si accede a la final, el equipo que ocupe la tercera plaza en la Liga de Naciones (del 21 al 28 de febrero de 2024) en sede aún por asignar, tendrá el acceso garantizado hacia los Juegos Olímpicos sería la primera vez para el fútbol femenino nacional.

Ambas selecciones se vuelven a ver las caras este martes (19:00 horas, RTVE) en contextos bastante diferentes del que lo hicieron en el mes de septiembre. En lo deportivo ya no se juegan nada en La Rosaleda de Málaga los dos conjuntos que lideran el ranking FIFA, pero La Roja querrá limpiar una imagen manchada en Pontevedra en la derrota frente a las transalpinas tras acumular ocho victorias consecutivas. En tierras gallegas se dejaron las de Montse Tomé su imbatibilidad y un poco la profesionalidad que exigen. Y es que más alla del tropiezo, el choque despertó una gran indignación y críticas por un nuevo capítulo tórrido que pone sobre la mesa que aún falta mucho por hacer.

La resaca de la derrota se centró en la inexplicable situación de arrancar la segunda parte del partido con diez jugadoras ante la Azurra, lo que hizo que la vigente campeona del mundo encajara un rápido gol que inició la remontada italiana. Fueron solo dos minutos, pero fue la última chapuza de una selección que ha protagonizado algún que otro episodio ridículo en los últimos tiempos.

«En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía y luego cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Por eso no tenemos tiempo para que Esther pueda calentar y entrar en el partido, por eso iniciamos con una jugadora menos», explicó Tomé en rueda de prensa. Una versión que, sin embargo, no concuerda con lo que dijo Athenea del Castillo ante los medios: «Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo, no te podría decir. Ha sido una cagada tremenda. Es algo de lo que tenemos que aprender porque no se puede volver a repetir». «Hay que corregir estas cosas, no puede volver a pasar», apuntó también Tere Abelleira.

No es la primera vez que las versiones de la seleccionadora y las jugadoras difieren. En su primera rueda de prensa como nueva seleccionadora del combinado femenino de fútbol, una vez expulsado Jorge Vilda, dijo haber hablado con las jugadoras pero sin embargo las internacionales no sabían que iban a ser convocadas, y muchas se enteraron por las redes sociales.

Varias jugadoras -al menos 15 de las 23- le dijeron que no eran convocables para esa primera lista de aquella concentración improvisada en Oliva (Valencia). Ahora llueve sobre mojado con la seleccionadora asturiana, que lleva en el cargo tres meses y se había visto reforzada tras las victorias. El capítulo de Italia, que no tiene consecuencias deportivas porque España está ya a un paso de los Juegos de París 2024 tras su acceso a la final a cuatro de la Liga de Naciones, se suma a lo ocurrido en el pasado partido en Zúrich ante Suiza, cuando no pudo salir en el equipo titular Irene Paredes debido a un error a la hora de incluirla en la convocatoria a través de la aplicación oficial de la UEFA. No se acabó de entender si el error fue a causa de un problema informático o de un error humano.