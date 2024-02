Montse Tomé y Jenni Hermoso, el otro triunfo de la Liga de Naciones

España domina con puño de hierro el fútbol femenino, donde actualmente es campeona europea y mundial de varias categorías inferiores así como de la absoluta, en la que inscribió su nombre en el palmarés de la primera Liga de Naciones después de sellar con solvencia el billete a los primeros Juegos Olímpicos del balompié nacional jugado por mujeres. Un torneo ganado ante Francia, rival al que jamás se le había ganado, y del que salen dos grandes triunfadoras: Montse Tomé y Jenni Hermoso.

Un mes después de lograr su primera estrella universal, y tras el caos del 'caso Luis Rubiales', España disputaba su primer duelo ante Suecia en un envite donde se sacudía la tensión y en el que el mensaje era casi más importante que el resultado. Aquel triunfo ante las nórdicas hizo de altavoz social en la batalla por la igualdad así como primera piedra para lograr alcanzar el pase a París 2024 y, lograr ante las 'bleus' de Hervé Renard disputar la finalísima de la Liga de Naciones. Corría por aquel entonces un mes de septiembre turbio y lleno de polémicas extradeportivas en el equipo nacional, que viajó a Gotemburgo con semblante serio tras el aterrizaje forzoso de Montse Tomé al banquillo de La Roja y la exclusión de aquella primera convocatoria de Jenni Hermoso, a la que la seleccionadora asturiana dijo dejar fuera con el argumento de querer protegerla de todo el ruido mediático, generado por aquel beso en los morros no consentido que le dio Luis Rubiales durante la celebración por la conquista del Mundial en Australia. «¿Protegerme de qué o de quién?», respondió ella.

Aquel gesto dejó en un segundo plano una de las gestas más importante en la historia del deporte femenino español, y provocó una revolución en la Federación Española de Fútbol con el impulso de un movimiento global contra el machismo. «Lo de septiembre nadie lo quiso. Fue un aprendizaje que nos hizo ser el equipo fuerte que somos ahora. Es pasado. Me centro en positivo, en lo bueno», dijo la preparadora ovetense tras levantar el trofeo de la Liga de Naciones. Un título en el que se vio como detalle importante que las jugadoras fueron a su encuentro, buscando el abrazo cómplice con la alegría del triunfo.

Su debut no fue aplaudido por las mundialistas españolas, y le llegó a la preparadora ovetense tras la crisis en la concentración de Oliva y la firma posterior de un acuerdo por el que se formó una Comisión Mixta que supondría un antes y un después en la FEF. Le llovieron críticas por ser segunda de Jorge Vilda en el último lustro y fue señalada durante sus primeros días. Resolvió la papeleta con nota, puso paz en los momentos más duros, y devolvió la normalidad al vestuario. Tomé se ha ganado el respeto con diálogo y mucho fútbol.

«Espero que esta situación que hemos vivido no la tengamos que vivir nunca más. Es desgastante porque tienes la sensación de que siempre te tienes que centrar en las cosas de fuera, y no solo en el fútbol. Tenemos ganas de ser jugadoras profesionales y nada más. A nuestra generación le ha tocado batallar para que las próximas tengan mejores condiciones», reivindicó la Balón de Oro Aitana Bonmati.

La seleccionadora hizo sus retoques, con el regreso de Jenni Hermoso incluido tras dos partidos de ausencia, y salió reforzada, con el reconocimiento de las propias jugadoras hacia su cuerpo técnico. «Me dolió y me sigue doliendo; y se va a quedar ahí, pero ya pasó. Sigo estando aquí, sigo defendiendo este escudo y a esta selección», explicó la delantera. Seis partidos de clasificación y solo un borrón, la derrota ante Italia en Pontevedra; posteriormente vino la goleada a Países Bajos y la gloria ante Francia con el título final.

«Tenemos un grupo con mucho poso, en conjunto con las de juventud, hay una mezcla muy positiva, con mucha energía, ambición, de mentalidad ganadora, podemos sacarles el máximo potencial. Es mucho mérito de todas, y hay que hay disfrutar. Estamos en un momento de equilibrio bueno y con un clima que nos acompaña», reflexionó Tomé, que ahondó en sus inicios en el banquillo, donde «al principio las cosas estaban raras» y no sabe si ha cambiado «la opinión pública», porque es algo que no puede controlar.

Lo cierto es que la entrenadora se ha podido centrar en el fútbol y ha ido imprimiendo su sello en un equipo en el que la máxima goleadora histórica de la selección -53 goles- ha ido poniendo remedio para alejar del foco mediáticoy las polémicas fuera del terreno de juego. Goles ante el ruido involuntario de la resaca mundialista para repetir que es una de las mejores del mundo y que es indispensable en los planes de esta España acostumbrada a romper los techos que otras nunca pudieron alcanzar.

La atacante del Tigres mexicano forma parte junto a Irene Paredes y Alexia Putellas de aquella España 'Cenicienta' de 2013 que ha vivido todas las fases del fútbol hasta tocar el cielo en Sídney. La de Carabanchel anotó en su regreso en Salerno ante una Italia encerrada y a la que nunca se le había ganado en su feudo. Alejada algo más de los focos tras convertirse en un referente social con el movimiento #SeAcabó, y queriendo ser solo protagonista en el césped, repitió en Sevilla dando inicio al festival goleador de la semifinal ante Países Bajos. Allí mareó a las jugadoras neerlandesas con una grandísima acción individual dentro del área.

«Cuando está en el campo, Jenni Hermoso es sonrisa», dijo Tomé sobre la talentosa atacante que lo ha ganado todo como futbolista y sigue brillando a sus 33 años. «Es muy importante seguir aquí, me siento bien y estoy feliz. España ha vuelto a hacer historia. Que todas las generaciones nos vean como un ejemplo a seguir. Hoy me vuelvo a demostrar que cada día puedes ser más fuerte, que puedo con todo», apuntó la madrileña, que fue incluida en una lista de las mujeres más influyentes del mundo en 2023, y a quien el fútbol le da la vida que necesita tras «seis meses muy largos». El Mundial la cambió como persona y como futbolista: «He aprendido mucho, soy una chica más fuerte. He aprendido muchísimas cosas que seguro no me pasen en el futuro. Me siento superorgullosa de todo. Seguiré haciendo lo que sienta y lo que piense».