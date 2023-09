Montse Tomé, al frente de la selección femenina de fútbol: «Empezamos una nueva etapa»

La Federación Española de Fútbol, presidida de forma interina por Pedro Rocha, cerró ayer la etapa de Jorge Vilda al frente de la Selección femenina con el objetivo de desbloquear la insostenible situación generada tras la renuncia de las campeonas del mundo y de gran parte del cuerpo técnico si no se producían cambios significativos. Poco después de hacer público el cese de Vilda como seleccionador, cargo al que accedió en 2015, la Federación anunció que la elegida para sustituirle era la asturiana Montse Tomé, que se convierte así en la primera mujer de la historia en dirigir a un conjunto nacional absoluto español.

La exjugadora y técnica fue la segunda de Vilda hasta que renunció la semana pasada tras la polémica asamblea en la que Rubiales no dimitió e incluso ofreció a la asturiana el cargo de directora del fútbol femenino en la Federación. La noticia pilló a Montse Tomé en Asturias, donde llegó hace una semana para descansar unos días y recibir el homenaje del Ayuntamiento de Siero por el título mundial. El sábado será la encargada de realizar el saque de honor en el Carlos Tartiere, en los prolegómenos del derbi entre Oviedo y Sporting.

La técnica asturiana atendió a los medios de comunicación en Oviedo tras hacerse oficial el anuncio de su nombramiento para transmitir que «me siento feliz, agradecida a la Federación, al nuevo presidente y su equipo por haber confiado en mí».

«Me siento con mucha ilusión, con mucha fuerza y ganas de empezar a trabajar, pero sobre todo feliz», añadió Montse Tomé. Después de reconocer que los últimos días habían sido «complicados», quiso dejar claro que «hoy empezamos una nueva etapa y tenemos ganas de arrancar la competición nueva de la Nations League y generar un equipo con todas las garantías para seguir ganando».

La que fuera segunda entrenadora de la Selección asume el reto de ponerse al frente de las actuales campeonas del mundo «con mucha responsabilidad», pero confiada en el futuro porque «llevo trabajando en la Federación cinco años y este bagaje, con todas las experiencias, me da hoy esta oportunidad y me siento con confianza». «Estaré acompañada de un equipo técnico potente que también me va a dar apoyo y me va a hacer mejor», agregó.

Tomé comentó que desde que se hizo público su nombramiento, su teléfono no había parado de recibir «mensajes de alegría, confianza y para transmitir fuerza». «Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar y sentir que ese trabajo genera la confianza para que pueda ser éxito y seguir evolucionando», dijo.

Reconoció ayer que aún hay que «darle el reconocimiento que tiene» al título mundial que ganó la selección, porque «todos los temas de actualidad no le han dado realmente la importancia desde que se consiguió». Incidió así en el mensaje que lanzó en su primera aparición pública en Siero, donde había puesto el foco en que «lo importante eran las jugadoras y el título», consciente de que la polémica por el comportamiento de Rubiales había dejado en un segundo plano el éxito de la Selección femenina. «Lo importante son ellas y esto está manchando un poco», dijo.

Debut en la Nations League

De hecho, la asturiana dispone de poco tiempo para hacerse con el timón de la actual campeona del mundo semanas después de hacer historia y de la crisis causada por Rubiales. Se prevé que Tomé anuncie su primera lista convocadas de la absoluta la próxima semana para una competición que no resulta menor, ya que la Liga de Naciones da el billete para los Juegos Olímpicos de París. España se medirá en esta recién creada competición a Suecia (a domicilio el viernes 22 de septiembre) y Suiza (en Córdoba el 26 de septiembre).

Trayectoria en la selección

Como segunda de Vilda, Tomé ha participado en los Mundiales de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023, con unos octavos de final y el histórico título de hace apenas dos semanas en Sídney. También asistió a las Eurocopas de Países Bajos 2017 e Inglaterra 2022, donde la Selección cayó eliminada en los cuartos de final.