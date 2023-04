Alexia Putellas regresa 295 días después

La Reina está de vuelta. Alexia Putellas recibió este miércoles el alta médica y entró en la lista de Jonatan Giráldez para el duelo que medirá al Barça con el Chelsea en el Camp Nou, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones femenina. 295 días después de romperse el cruzado durante la concentración de la selección española previa a la Eurocopa, la dos veces ganadora del Balón de Oro sale por fin del túnel y sumará fuerzas con sus compañeras en busca de certificar la clasificación para la final de la máxima competición continental que se disputará el 3 de junio en Eindhoven. Un pase que las azulgranas tienen bien encarrilado tras vencer por 0-1 en Stamford Bridge la semana pasada con un tanto de Graham Hansen.

La centrocampista de Mollet del Vallès no pisa los terrenos de juego con la camiseta del Barça desde el 29 de mayo de 2022, cuando levantó la Copa de la Reina después de que el conjunto azulgrana golease por 6-1 al Sporting de Huelva en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón. El 5 de junio, después de participar cuatro días antes en un amistoso de la selección española frente a Italia en el que anotó el gol del empate, caía lesionada durante un entrenamiento del combinado que dirige Jorge Vilda en la localidad inglesa de Marlow. El diagnóstico fue demoledor: sufría una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que le obligó a pasar por quirófano el 12 de junio y comenzar un largo vía crucis que finalizará este jueves cuando se vista de corto para el choque frente al Chelsea (18:45 horas / Dazn y TVE).

La dos veces ganadora del Balón de Oro y recientemente galardonada también con su segundo premio The Best a la mejor jugadora del mundo no formará de inicio, pero su sola presencia en el banquillo supondrá un auténtico espaldarazo para las futbolistas del Barça, que sueñan con conquistar la Liga de Campeones por segunda vez en su historia. Será también un aliciente añadido para la parroquia azulgrana, que promete una entrada de altura en un Camp Nou dispuesto a rendir pleitesía a su Reina.

Durante su largo periodo de convalecencia y complicado proceso de recuperación, Alexia Putellas se ha perdido 37 partidos oficiales de un Barça cuyos resultados no se han visto resentidos por la ausencia de la mejor futbolista del planeta, pero que ha echado mucho de menos su talento y capacidad de liderazgo. De ahí que la vuelta de la capitana, un referente dentro y fuera de los terrenos de juego, sea la mejor de las noticias posible para una escuadra que sigue gobernando con puño de hierro el fútbol español y está a un solo paso de volver a pelear por la gloria en la Champions.

Desde que aterrizase en el Barça en julio de 2012 procedente del Levante, Alexia Putellas ha levantado 15 títulos con la elástica azulgrana: seis Ligas, seis Copas de la Reina, dos Supercopas de España y una Champions. Galardones colectivos a los que hay que añadir un puñado de distinciones individuales entre las que destacan dos Balones de Oro, dos premios The Best a la mejor jugadora del mundo y otros dos premios de la UEFA a la mejor futbolista de Europa. También fue coronada recientemente en los Premios Nacionales del Deporte como mejor deportista española de 2021.