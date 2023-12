Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, finalistas al premio The Best de la FIFA

España brilla con fuerza entre las finalistas al The Best, donde se refleja con fuerza el título mundial que la selección conquistó en Sídney en agosto. Aitana Bonmatí está a un paso de lograr ser la primera futbolista en completar un año perfecto. Tras ganar Mundial, Champions League, Liga, MVP UEFA y Balón de Oro, la reina del fútbol femenino mundial puede incrementar su palmarés con este premio que otorga la FIFA.

La centrocampista del Barcelona y campeona del mundo con España ha logrado este curso los títulos más importantes que puede cosechar una futbolista y los galardones individuales más valiosos del mundo. Salvo sorpresa, la de Sant Pere de Ribes se llevará también este título que se dará a conocer el 15 de enero en una gala que se celebrará en Londres, y con el que sucederá en el palmarés a su compañera Alexia Putellas, ganadora de las últimas dos ediciones del premio.

Bonmatí tiene junto a ella en la nominación a su compatriota Jenni Hermoso y a la colombiana Linda Caicedo para sumar otro reconocimiento individual. Junto a ellas también estarán en el evento el técnico azulgrana Jonatan Giráldez, nominado como Mejor Entrenador de Fútbol Femenino, y la guardameta Cata Coll, candidata como Mejor Portera de 2023 por sus grandes actuaciones en la pasada Copa del Mundo disputada en Australia y Nueva Zelanda.

Jenni Hermoso, una de las jugadoras más influyentes del planeta según Financial Times, no es la primera vez que está nominada a este galardón. La jugadora del Pachuca mexicano terminó en la tercera posición en la edición de 2021, siendo solo superada por la australia Sam Kerr y su compatriota Alexia Putellas. Pese a no haber conseguido ningún gran éxito con su club, en la Copa del Mundo, la atacante, máxima goleadora histórica de la selección española, fue nombrada como segunda mejor jugadora del torneo por detrás de Bonmatí.

En cuanto a la jugadora colombiana del Madrid, es de las tres la que más sorprende su presencia. Caicedo no ganó ningún título con su club o selección, aunque sí destacó su participación con ambos equipos y fue nombrada como mejor jugadora de la Copa América 2022. En diciembre de ese mismo año, acabó contrato con el club colombiano y puso rumbo al Real Madrid, en el que ha destacado como estrella hasta su lesión en el Clásico ante el Barça. A nivel de selecciones, fue una de las sensaciones en el último Mundial. Uno de sus goles fue elegido como el mejor de la cita, en la que Colombia cayó en cuartos de final tras perder por 2-1 frente a la subcampeona Inglaterra. Ha sido nominada al Premio Puskas y que fue novena en el Balón de Oro.

Un total de 16 jugadoras fueron nominadas inicialmente para el premio a la The Best a la Jugadora de la FIFA, elegidas por un panel de expertos. De esta preselección, las tres finalistas han sido seleccionadas por un jurado internacional compuesto por: entrenadoras de selecciones nacionales femeninas, capitanas de selecciones nacionales femeninas, periodistas de fútbol y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la FIFA.

Messi, frente a Mbappé y Haaland

Donde no habrá representación española será entre los finalistas masculinos, después de que se quede fuera de los tres candidatos el centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández, ganador de la última Liga de Campeones con el club inglés y campeón de la Liga de Naciones con España.

Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los finalistas para quedarse con el premio. El galardón reconoce al mejor jugador en el periodo entre el 19 de diciembre 2022 (post Mundial) y el 20 de agosto de 2023, por lo que el jugador noruego del City es el gran candidato al título a diferencia al Balón de Oro donde dominó el argentino, que defenderá el trofeo recibido en la última edición. El delantero del conjunto inglés conquistó el triplete (Premier, FA Cup y Champions) y fue el máximo goleador de la pasada Liga de Campeones.

El tercer futbolista en discordia es Mbappé, que se tuvo que conformar con acabar tercero en el último Balón de Oro y que parece que tampoco conseguirá el triunfo en esta ocasión. Ya fue segundo en 2022 en el The Best tras jugar y perder la final del Mundial con Francia.