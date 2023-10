Aitana Bonmatí, otra reina española para el Balón de Oro

Aitana Bonmatí (1998) cuenta las horas para suceder a su compañera en el Barça y la selección española Alexia Putellas como mejor jugadora del mundo. La centrocampista de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) parte como gran candidata a conquistar el Balón de Oro femenino y su triunfo individual corrobora la hegemonía del fútbol femenino español, que aspira al tercer trofeo consecutivo tras solo cinco ediciones del galardón.

El cerebro sobre el césped de un Barça intratable en la Liga F y campeón de Europa, pero especialmente la guinda del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que coronó a España como la nueva gran potencia mundial en el fútbol femenino, otorgan a Aitana el título de indiscutible favorita. Todo lo que no sea la coronación de la catalana supondría una gran sorpresa, al estilo de lo que ocurre en categoría masculina con otro campeón del mundo como Lionel Messi, que cerró el círculo guiando en Catar al combinado argentino que conquistó su tercer título mundial.

Las nominadas al Balón de Oro femenino Hasta 30 jugadoras aspiran a hacerse con el deseado Balón de Oro, con Aitana Bonmatí como gran favorita después de ser la figura clave en el centro del campo del Barça y de la selección española. Los títulos de la Liga de Campeones, la Liga F y sobre todo el Mundial de Australia y Nueva Zelanda jalonan una temporada de ensueño. España encabeza la lista de nominadas con 6 jugadoras candidatas al Balón de Oro, seguida de Inglaterra, con 4. En cambio, Suecia y Estados Unidos, primera y tercera respectivamente en el ranking FIFA, solo cuentan con dos en el caso de las suecas y una en el de las norteamericanas. Aitana Bonmatí (Barcelona), Alba Redondo (Levante), Mapi León(Barcelona), Olga Carmona (Real Madrid), Patricia Guijarro (Barcelona) y Salma Paralluelo (Barcelona) brillan entre la treintena de aspirantes al galardón. Cuatro de ellas son campeonas mundiales mientras que Mapi León y Patri Guijarro mantuvieron su renuncia a la selección tiñeron la Champions y la Liga F de azulgrana. AUX STEP FOR JS

Aitana Bonmatí disputó la temporada pasada 37 partidos y marcó 18 goles, un registro realizador estratosférico para una centrocampista, y fue clave en el juego como centrocampista creativa e interior con llegada. También con la selección española en el Mundial, pues disputó los siete partidos de España en el torneo, fue la máxima goleadora del equipo junto a Jenni Hermoso y Alba Redondo con tres dianas, repartió dos asistencias y fue nombrada mejor jugadora del campeonato.

El palmarés de Aitana Bonmatí FC Barcelona Liga Copa de la Reina 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2018 2017 Supercopa de España Champions League 2023 2022 2023 2021 2020 Selección Española Copa del Mundo Europeo Sub-19 Europeo Sub-17 2023 2017 2015 Títulos individuales Máxima goleadora Supercopa de España Equipo ideal de la Champions Balón de Oro del Mundial 2023 2023 2023 Premio UEFA Mejor jugadora en Europa Equipo ideal de la Eurocopa MVP de la Champions 2023 2023 2022 MVP de la final de la Copa de la Reina MVP de la final de la Champion Equipo ideal de la Champions 2021 2021 2020 Mejor Jugadora Catalana 2019 Fuente: FC Barcelona El palmarés de Aitana Bonmatí FC Barcelona Liga Copa de la Reina 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2018 2017 Supercopa de España Champions League 2023 2022 2023 2021 2020 Selección Española Copa del Mundo Europeo Sub-19 Europeo Sub-17 2023 2017 2015 Títulos individuales Máxima goleadora Supercopa de España Equipo ideal de la Champions Balón de Oro del Mundial 2023 2023 2023 Premio UEFA Mejor jugadora en Europa Equipo ideal de la Eurocopa MVP de la Champions 2023 2023 2022 MVP de la final de la Copa de la Reina MVP de la final de la Champion Equipo ideal de la Champions 2021 2021 2020 Mejor Jugadora Catalana 2019 Fuente: FC Barcelona El palmarés de Aitana Bonmatí FC Barcelona Liga Copa de la Reina 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2018 2017 Supercopa de España Champions League 2023 2022 2023 2021 2020 Selección Española Copa del Mundo Europeo Sub-19 Europeo Sub-17 2023 2017 2015 Títulos individuales Máxima goleadora Supercopa de España Equipo ideal de la Champions Balón de Oro del Mundial 2023 2023 2023 Premio UEFA Mejor jugadora en Europa Equipo ideal de la Eurocopa MVP de la Champions 2023 2023 2022 MVP de la final de la Copa de la Reina MVP de la final de la Champion Equipo ideal de la Champions 2021 2021 2020 Mejor Jugadora Catalana 2019 Fuente: FC Barcelona El palmarés de Aitana Bonmatí FC Barcelona Títulos individuales Copa de la Reina Máxima goleadora Supercopa de España Liga Equipo ideal de la Champions Balón de Oro del Mundial 2023 2022 2022 2021 2023 2023 2023 2021 2020 2020 2018 Premio UEFA Mejor jugadora en Europa 2017 Supercopa de España Equipo ideal de la Eurocopa MVP de la Champions Champions League 2023 2022 2023 2023 2022 2023 2021 2020 MVP de la final de la Copa de la Reina MVP de la final de la Champion Equipo ideal de la Champions Selección Española 2021 2021 2020 Copa del Mundo Europeo Sub-19 Europeo Sub-17 Mejor Jugadora Catalana 2023 2017 2015 2019 Fuente: FC Barcelona

A sus 25 años Aitana Bonmatí ha ganado absolutamente todo en el fútbol femenino. Tras formarse en las categorías inferiores del Barça, debutó con el primer equipo azulgrana en junio de 2016. Más de siete años después es una de las grandes leyendas del fútbol femenino culé y acumula en sus vitrinas cuatro títulos de Liga, cinco Copas de la Reina, tres Supercopas de España y dos Ligas de Campeones. Sin embargo, la joya de la corona es el Mundial absoluto con España, que une a los Europeos en las categorías sub-19 y sub-17.

La brillante etapa de abundancia española en el fútbol femenino contrasta con la situación de vacas flacas en la categoría masculina. Desde aquella maravillosa generación dorada que dominó con puño de hierro el deporte del once contra once entre 2008 y 2012 no abundan las estrellas mundiales. Rodri Hernández, el único candidato español al Balón de Oro, es probablemente el único futbolista de España que aspira a ser el mejor del mundo en su puesto.

Nominadas frente a nominados España encabeza el ranking de nominadas con 6 jugadoras optando al Balón de Oro, seguida de Inglaterra con 4 En cambio, Suecia y EE.UU, primera y tercera respectivamente en el ránking FIFA, solo cuentan con 2 en el caso de las suecas y 1 en el de las americanas. Argentina cuenta con 5 candidatos, Francia tiene 4 e Inglaterra 3. España solo cuenta con 1 nominado, pues Rodri ve recompensada su magnífica temporada 2022-23 con el Manchester City, campeón de la Premier League, la FA Cup y la Champions. Conquistó además la Liga de Naciones con la selección española. AUX STEP FOR JS

Más de seis décadas después, con muchas idas y vueltas, uniones y escisiones con la FIFA de por medio, el premio que puso en marcha la revista francesa France Football en 1956 sigue siendo la referencia para designar al mejor futbolista del año. Inicialmente destinado solo a jugadores del continente europeo, esta limitación condicionó el palmarés del galardón hasta el año 1995, cuando se abrió a futbolistas de todo el mundo. Solo en 2020 se canceló su entrega por los efectos de la pandemia de la covid-19.

El palmarés del Balón de Oro El inglés Stanley Matthews, entonces jugador del Blackpool y un prodigio de longevidad con una carrera de 35 años que estiró hasta los 50, fue el primer ganador del trofeo. El dominio del Real Madrid que conquistó las cinco primeras Copas de Europa se refleja en el palmarés de los primeros años, dominado por el hispano-argentino Alfredo Di Stéfano, ganador en 1957 y 1959. Luis Suárez, entonces en el Barcelona, se llevó el Balón de Oro de 1960, el último de un jugador español hasta hoy. El gallego sería uno de los pilares del Inter de Milán de Helenio Herrera, campeón de Europa en 1964 y 1965. Eusebio, el legendario portero soviético Lev Yashin, George Best o Bobby Charlton fueron otras de las estrellas de la década de los sesenta. Johan Cruyff (tres trofeos) y Franz Beckenbauer (dos) fueron las dos figuras más trascendentales de la década de los setenta. Uno representó la revolución futbolística con el Ajax tricampeón de Europa y la Holanda de la Naranja Mecánica y el otro inventó el concepto del líbero en el Bayern, también tres veces campeón de Europa y en la selección de Alemania que ganó el Mundial de 1974. Los ochenta se abrieron con el doble Balón de Oro del alemán Karl-Heinz Rummenigge, aunque el nombre propio de la década es el francés Michel Platini, con tres galardones consecutivos entre 1983 y 1985. Marco van Basten, uno de los delanteros más talentosos de la historia y estilete ofensivo del Milan de Sacchi, se llevó dos trofeos en 1988 y 1989. En 1995, con la apertura del trofeo más allá del continente europeo, el liberiano George Weah hizo historia con el único galardón africano de la historia. Ronaldo, Zidane o Rivaldo brillan con letras propias en un palmarés de los noventa, una década en la que ningún futbolista fue capaz de repetir como ganador. La llegada del siglo XXI mantuvo la alternancia de ganadores. Raúl fue Balón de Plata en el controvertido premio a Michael Owen de 2001, Ronaldo repitió en 2002 y sus compatriotas Ronaldinho y Kaká también conquistaron el trofeo, pero la década de los noventa se cerró con los primeros galardones de Cristiano Ronaldo (2008) y Messi (2009). Fue un adelanto de la histórica dualidad que estaba por llegar. Durante la década, Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron el Balón de Oro con la única excepción del galardón a Luka Modric en 2018. El argentino sumó cinco trofeos por los cuatro del portugués y el galardón se fusionó con el de la FIFA entre 2010 y 2015. Iniesta y Xavi fueron segundo y tercero en 2010, tras el Mundial de España, en una polémica decisión. Ada Hegerberg y Megan Rapinoe, las primeras ganadoras en categoría femenina en 2018 y 2019. En 2020, a causa del coronavirus, France Football decidió no entregar el galardón. Messi y Karim Benzema se llevaron los galardones en categoría masculina pero la gran noticia para el fútbol español fue la irrupción de Alexia Putellas, con los trofeos de 2021 y 2022 y un dominio que ahora pretende prolongar su compañera Aitana Bonmatí. AUX STEP FOR JS

A pesar de las críticas por la exclusividad europea entre 1956 y 1995, y la competencia con el FIFA World Player, primero, y el premio The Best en la actualidad, el Balón de Oro sigue siendo el galardón individual de mayor prestigio. Maradona y Pelé, durante mucho tiempo considerados los dos mejores de la historia, recibieron un reconocimiento especial en su momento para tratar de incluir sus carreras en la historia del trofeo.

Pese a la larga sequía española en el palmarés del galardón masculino, que como una maldición se prolonga desde 1960 generando una anomalía en el caso de una potencia futbolística, la hegemonía de los últimos años en la categoría femenina y el título mundial conquistado por España el pasado verano invitan a pensar que este dominio todavía puede alargarse en el tiempo.