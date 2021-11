Un enfrentamiento especial para Pinchi, que oposita al once inicial El gallego, que jugó cedido la temporada pasada en el Fuenlabrada, espera entrar en el equipo titular de Mel mañana

El ritmo no para, el calendario no afloja y los partidos no dan tregua alguna. La UD recibe mañana, en el Estadio de Gran Canaria, al Fuenlabrada, a partir de las 20.15 horas, en otra jornada más entre semana. Será un choque importante para los amarillos, que están haciendo del recinto de Siete Palmas un fortín inexpungable. El ascenso pasa por sacar músculo en casa y la ocasión se presenta como idónea para cazar al segundo clasificado en la tabla. Será una cita de altura. Y también será especial para Óscar Pinchi, que el curso pasado jugó cedido en el Fuenlabrada por parte del Extremadura. Fue su última parada hasta reencontrarse con Pepe Mel, entrenador que le hizo debutar en Primera División cuando era un crío con el Deportivo de La Coruña.

El extremo oposita al once titular luego de ser suplente en la victoria amarilla en San Sebastián, la primera como foráneos en lo que va de campaña, ante la Real Sociedad B. Ahora afronta una nueva semana con la ilusión intacta, sabiendo que la ocasión es idónea, con las bajas de Viera y Peñaranda hay más hueco. Además, su buen hacer cada vez que está sobre el césped no pasa desapercibido por un Mel que quiso expresamente tener a Pinchi en la plantilla para asaltar la máxima categoría del fútbol español. El lado anímico y motivacional, compitiendo ante el que fuera su equipo y contra los que fueran sus compañeros, juega a favor de Óscar. Aunque no lo tendrá fácil el jugador gallego, que vio cómo Benito cuajó buenos minutos en Anoeta.

Pinchi jugó un total de 27 partidos, anotando tres tantos y repartiendo tres asistencias. Mientras, con Las Palmas acumula 10 participaciones en las 13 jornadas disputadas hasta el momento, con 376 minutos a sus espaldas, siendo un hombre importante en la rotación del entrenador madrileño, que confía en explotar cada una de las virtudes del futbolista. Con todo, podría ser una de las variantes de Mel, sabiendo que, además, el sábado hay que ir a Oviedo.