Un empate en Gijón le vale a la UD Las Palmas para asegurar su plaza en el playoff de ascenso

La UD Las Palmas estaría clasificada par a jugar los playoffs de ascenso a la Primera División con sumar un punto en el ultimo partido de Liga que debe disputar frente al Sporting de Gijón, el próximo domingo, a las 19.00 horas, en el estadio El Molinón -Enrique Castro Quini-. La Liga, pos segunda semana consecutiva a modificando el horario, previsto en un principio para las 17.30 horas.

El equipo que dirige Abelardo no se juega nada, pues su empate a cero con el Fuenlabrada le otorgó la salvación matemática. Además, dependiendo de cómo se den los resultados, Las Palmas podría acabar en 4ª posición, lugar que le permitiría jugar los partidos de ida como visitante. Hay que recordar que esta temporada no vale doble el gol en campo contrario. A falta de una jornada, Las Palmas es sexta con 67 puntos, a dos del CD Tenerife que es cuarto. El conjunto blanquiazul sólo le valdría ganar en casa al Cartagena para asegurar esta plaza. Tiene el golaverage perdido con Las Palmas en caso de que igualen a 70 puntos.

LA CIFRA

El Girona tiene al golaverage ganado a todos sus rivales, por lo que estaría clasificado si, al menos, empata contra el Burgos.

El Real Oviedo, 7º con 65 puntos, tendría que ganar en el Tartiere al Ibiza de Paco Jémez y esperar a que Girona o la UD Las Palmas pierdan sus partidos.

En esta última jornada también se decidirán los dos ascensos directos. Él Éibar, líder con 80 puntos, depende se sí mismo. Juega en Alcorcón. Tiene el golverage ganado al Almería y perdido con el Valladolid. En el triple empate asciende como segundo. Le vale con empatar.

Al Almería le vale con empatar en Leganés, siempre y cuando no empate el Éibar y gana el Real Valladolid. Los de Pucela, que reciben al Huesca son los que más complicado lo tienen. Todo lo que no se ganar les condenaría a disputar la promoción de ascenso. Necesita ganar y que no pase del empate el Éibar o que al mismo tiempo armeros y almerienses no ganen. Si todo quedara igual, el Valladolid sería el primer rival de la UD Las Palmas, como ya ocurriera en la temporada 2014-2015. Este primer partido se jugaría el jueves 2 de junio, a las 19.00 horas, en Gran Canaria. El equipo amarillo, no obstante, viaja a Asturias dispuesto a mejorar el factor campo y contará con un buen número de aficionados que están programando el viaje a Gijón. El club ha puesto ya a la venta las entradas a un precio de 18€.

Son los puntos que tiene la UD a falta de una jornada para la finalización del campeonato, es decir dos más que el Oviedo y el golaverage. Llegando a 68, los amarillos asegurarían los playoffs de ascenso a Primera.