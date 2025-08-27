Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ciclista Tadej Pogačar, junto al consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. DG Eventos

El 'efecto Pogačar' incrementa el número de inscripciones de la Gran Fondo Pico de las Nieves que ya ha cubierto el 50%

La persencia del ciclista esloveno, cuatro veces campeón del Tour de Francia, se convierte en el gran atractivo de la prestigiosa prueba que se celebrará el 30 de noviembre en Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:22

El TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025, una de las pruebas ciclistas más exigentes de Europa, ha alcanzado ya el 50% de plazas cubiertas, a falta de más de tres meses para su celebración, prevista para el domingo 30 de noviembre.

La prueba, que arranca desde la icónica Plaza de San Juan Bautista de Arucas, es el gran reto y primera etapa de la Gran Canaria Bike Week y forma parte del prestigioso TotalEnergies Challenge.

La modalidad reina, como cada año, será la ascensión al Pico de las Nieves, con una distancia total de 125 km y un desnivel positivo acumulado de 3.324 metros. Este recorrido incluye dos tramos cronometrados a lo largo del camino.

Además del recorrido tradicional hacia el Pico de las Nieves, este año se presenta por primera vez la modalidad Artenara, una opción más corta pero igualmente desafiante. El tramo cronometrado de esta será compartido con el primero de la Gran Fondo y los participantes finalizarán en la Plaza de Artenara.

C7

Tadej Pogačar vivirá la Gran Fondo Pico de las Nieves

La isla acogerá del 24 al 30 de noviembre un evento novedoso, Gran Canaria 365, patrocinado por Gran Canaria Tri Bike Run, entidad que conforman Turismo de Gran Canaria y empresarios del sector, con la presencia de la gran estrella Tadej Pogačar.

El esloveno, junto con otros más de 20 ciclistas, realizará sesiones de entrenamiento en diferentes puntos de la isla, aprovechando el clima privilegiado, la calidad de las infraestructuras y la diversidad paisajística que ofrece Gran Canaria. Como colofón, tomarán parte en la emblemática prueba TotalEnerfies Gran Fondo Pico de Las Nieves.

Las inscripciones para esta nueva edición de Gran Fondo Pico de las Nieves continúan abiertas en la página oficial: https://picodelasnieves.com/.

C7

TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves está organizada por DG Eventos, con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, así como Turismo Islas Canarias y la colaboración de los Ayuntamientos de Arucas y Artenara.

