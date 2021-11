«Creo que me está llegando el momento de colgar los guantes»

- La victoria en el Rally Tenerife le ha dado fuerzas renovadas, en una temporada 2021 que no ha ido como usted esperaba.

- Estamos muy contentos. Este año empezamos con un coche y estamos terminando con otro, hemos trabajado y seguimos trabajando mucho y creo que estamos a un buen nivel para luchar por el campeonato de Canarias 2021.

- Ahora toca el Rally Islas Canarias, una prueba en la que parte como máximo favorito, dado sus últimas victorias, en esta cita en el apartado canario.

- El máximo favorito es el equipo que va primero, en todo caso el Copi Sport con Enrique Cruz y su coche. Es verdad que en las últimas temporadas he estado delante sí, pero eso es solo una anécdota. Cada Rally es diferente y cada temporada un mundo.

- Matemáticamente todo es posible en el CCRA 2021, donde todo depende de usted para hacerse con el título. Tiene que ganarlo todo para lograrlo.

- Los que mejor lo tienen son Cruz y Mujica. Nosotros venimos de cuesta arriba durante todo el año con el Citroën y tuvimos que cambiar de montura. Estábamos un poco hartos de ir paseando a Miss Daisy por el campo y por eso llegó el Skoda Fabia Rally2.

- Desde que compite con su nuevo Skoda no ha parado de evolucionar esta montura. ¿Hará algún cambio importante antes del Isla Canarias?

- Estamos constantemente poniendo el Fabia a nuestra forma de conducir, porque cada piloto tiene la suya y no la voy a cambiar yo ahora después de viejo. Intento que el coche y yo nos acoplemos lo mejor posible. Ahora bien, todas las evoluciones de la marca las tenemos al minuto siguiente y al mismo tiempo evolucionamos el coche para dejarlo como a mí me gusta.

- ¿Tiene ilusión para ganar el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto 2021?

- No es que quiera ganarlo, de hecho no me hace ilusión, porque no es mi objetivo. Yo lo que quiero es desbancar a aquel que lo gana o anular la posibilidad de que en este caso lo gane el equipo de Copi Sport, eso me pone mucho. Que al final consiguiendo una cosa llega la otra, pues bienvenido sea.

- ¿Es verdad lo que dicen que el Fabia Rally2 es el mejor coche?

- Lo que puedo decir es que con el Citroën parecía que su departamento de competición se estaba desmantelando y con Skoda es todo lo contrario, solo tenemos que llamar para que nos solucionen las dudas o nos den otra forma de arreglar las mismas, y en cuanto al mantenimiento y dureza, Skoda es impresionante, la pena es no haberlo sabido antes. Para mi es el mejor Rally2 que he probado.

- Los aficionados no están acostumbrados a ver una asistencia completamente cerrada a la vista, cosa que ocurre con la suya. ¿Seguirá con esta costumbre en los rallys que aún restan?

- No quiero que nadie me mal interprete, pero lo hago para poder trabajar mejor, soy algo maniático con algunas cosas y necesito mi espacio y mi tiempo. Por ejemplo, me gusta ducharme y cambiarme la ropa interior en cada asistencia y poder hablar con el ingeniero y con Armide para tomar decisiones importantes, y en eso se va mucho tiempo. Pero ante todo quiero estar completamente concentrado para mejorar en cada tramo, y si no lo hago así creo que les hago perder el tiempo a mi equipo y patrocinadores. Para dar el 100% necesito algunas cosas y esa es una de ellas. Mi Trabajo en ese momento es estar concentrado y exprimir el tiempo al máximo para sacar la máxima rentabilidad, técnicamente hablando, y luego con el coche en el tramo cronometrado. Por lo tanto todo lo que me quite tiempo para eso, lo siento pero no toca en ese momento.

- ¿Se le podrá ver en plena competición el próximo año o ya está pensando en la retirada?

- Creo que está llegando o ha llegado el momento de colgar los guantes. Sé que lo he dicho en muchas ocasiones, pero creo que esta vez es la definitiva. Ya se lo he comentado a la familia y a los patrocinadores, y no me he planteado ningún proyecto para el año que viene. Y lo que quiero es retirarme, es el momento, y lo bueno es tomar tú la decisión y no que la tomen otros, y sobretodo irme por la puerta grande. Además, las carreras se están poniendo de una forma que a mí me han dejado de gustar.