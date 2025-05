Los cimientos sobre los que crece el deporte grancanario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 28 de mayo 2025, 23:16 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

Ricardo Pereira Pérez de los Cobos es el responsable del área en el que se da forma y vida a las infraestructuras deportivas que se idean y tramitan previamente. Desde actuaciones sobrias y superficiales a grandes obras arquitectónicas. En la actualidad, y eso suele ser una constante, casi todos los recintos deportivos que gestiona directamente el IIDGC están en proceso de reforma o están siendo sometidos a algún proceso de reforma, ampliación o mejora. Grandes estadios o pabellones, terreros de lucha, reformas en servicios básicos, iluminación… Todo pasa por este departamento.

«Ahora mismo estamos ejecutando el cambio a iluminación LED del Gran Canaria Arena, finalizando la modificación de la iluminación del Estadio de Gran Canaria y en las mismas circunstancias el campo de hockey de la Ciudad Deportiva Siete Palmas», señala el responsable del área como obras que podríamos calificar como 'menores'. Pero hay otras actuaciones mucho más importantes, por la inversión y por el proceso de cambio que supondrá para los recintos intervenidos, «estamos ejecutando la reforma del Centro Insular de Deportes, nuestra obra más importante en este momento».

Sobre este nuevo Centro Insular de Deportes, Ricardo Pereira explica que «se ha tratado al CID con un valor emocional superior, algo que estamos palpando durante su proceso de demolición. El equipo de arquitectura e ingeniería ha sido muy sensible y dedicado con el proyecto y, junto con el contratista, lo están siendo ahora en fase de ejecución». El arquitecto del IIDGC «destacaría, sin duda, la adaptación del edificio a su nueva vida. El CID se concibió como un edificio especializado en deportes de alto rendimiento, pero las necesidades de la sociedad le hicieron evolucionar a un centro mixto con usuarios y equipos de élite deportiva, la arquitectura no es inherente a esos cambios, el edificio no evolucionó adecuadamente a esas circunstancias, tanto por problemas de funcionalidad, como por patologías, las cuales ponían en riesgo la estabilidad estructural del edificio. Es por ello, que lo que más destacaría del proyecto del CID es la evolución del edificio».

Una de las instalaciones más vetusta es la Ciudad Deportiva Gran Canaria (CDGC, antiguo Martín Freire), para la que también se trabaja «en la redacción de un proyecto de sustitución de la pista de atletismo». También se llevará a cabo en breve la intervención en los campos de fútbol anexos al fútbol 11 de la Ciudad Deportiva Siete Palmas, en concreto se harán unos vestuarios nuevos.

Sobre la CDGC, Pereira Pérez de los Cobos señala que «es la instalación más longeva que tenemos, tanto su muro del Paseo Blas Cabrera Felipe, su paseo de los olímpicos, su grada, como su actual ludoteca, son edificaciones diseñadas por el histórico arquitecto Fermín Suárez Valido y datan de hace más de 70 años. Posteriormente, su evolución ha sido diversa, con nuevas edificaciones, usos y disciplinas deportivas. Actualmente, el objetivo es modernizar y adaptar la instalación a los tiempos actuales. El primer objetivo es mejorar las infraestructuras, principalmente las lumínicas, con un cambio a una tecnología más sostenible».

Infografías del futuro Centro Insular de Deportes -actualmente en proceso de demolición- que lucirá en la capital grancanaria. IID

Como señalaba anteriormente el responsable de arquitectura, en esa primera actuación «se actualizará la pista de atletismo, con un nuevo pavimento in situ, resolviendo los defectos actuales y mejorando las instalaciones a su alrededor». Todos los edificios de la Ciudad Deportiva Gran Canaria tendrán mejoras en los próximos años, «recientemente, junto con Gestión Deportiva, hemos mejorado las prestaciones del gimnasio del Edificio Sur para adaptarlo a la inversión en maquinaria deportiva que se realizará próximamente».

Otro proyecto que se redacta y que está en fase de supervisión es el de mejora del Terrero de Lucha de Tomás El Bombero. «Además, previo a licitación se encuentra actualmente la redacción de un proyecto para la colocación de unas esculturas vinculadas al deporte en el entorno del Gran Canaria Arena y un proyecto de rehabilitación del Pabellón de la Vega de San José», resalta.

El Servicio de Arquitectura del IIDGC también participa en los proyectos nuevos o de reforma que proponen los diferentes municipios para sus instalaciones, y que cuentan con apoyo económico desde la Consejería de Deportes: «así es, nos encargamos de recibir y estudiar los proyectos que recibimos por parte de los municipios. Realizamos una supervisión técnica, en la que estudiamos que cumplan con la normativa de contratación pública establecida y su cabida en las normativas técnicas de referencia». Asimismo, si los Ayuntamientos así lo requieren, «prestamos apoyo técnico durante la ejecución de los proyectos con las consultas que nos quieran lanzar», asegura Pereira.

Pero sin duda, el proyecto estelar y el gran reto que tendrá que afrontar el IIDGC, es el proyecto de ampliación del Estadio de Gran Canaria, que será sede del Mundial de Fútbol de 2030. «Actualmente el proyecto se encuentra en fase de redacción, el servicio contratado a través del Concurso de Proyectos consta de cuatro prestaciones. Estamos actualmente en la primera, donde el equipo técnico, conformado por un equipo multidisciplinar de distintas empresas, liderados por el estudio internacional L35, se encuentran estudiando la documentación existente del estadio, infraestructuras, estado estructural, aspectos a abordar en las demoliciones y futuras cimentaciones, así como en realizar un levantamiento del Estadio en el estado actual del mismo».

Ricardo Pereira afirma que «ello dará como resultado un exhaustivo informe que permitirá conocer las necesidades reales del Estadio, para poder avanzar con el Proyecto Básico, la Prestación II, donde ya se podrán ver avances con respecto al proyecto que tengan cierta entidad de análisis». En cuanto al inicio de las obras, «la intención es comenzar en 2025. El proyecto de ejecución se entregará en el último trimestre de 2025 y es necesario supervisarlo de forma exhaustiva, para poder licitar un proyecto óptimo para su ejecución y donde surjan los menores imprevistos posibles».

El proyecto que se hizo con el concurso, La Nube, del estudio L35 Arquitectos, fue a juicio del responsable de arquitectura del IIDGC «justo adjudicatario, pero el nivel del concurso fue muy bueno, los equipos que se presentaron tenían una amplía solvencia profesional y la mayoría de ellos, una experiencia reconocida en las obras de los Estadios, como jurado el trabajo no fue fácil, habiendo debate durante todo el proceso, lo cual es la esencia de estos procedimientos».

Para Pereira, «el proyecto vencedor fue ambicioso sin excederse el Pliego Técnico, considero que tuvo en cuenta todos los puntos que se pedían con respecto al alcance del proyecto, con una buena solución de cubierta y un proyecto bastante avanzado con respecto a lo que se pedía. Además, realizó el esfuerzo de analizar los retornos económicos posibles en una fase muy temprana, no fue el único que planteó esta cuestión, pero fue quien más la detalló».

Actualmente, el servicio de arquitectura lo conforman dos auxiliares administrativos, «cuya labor es absolutamente esencial para el desarrollo de los trabajos, una ingeniera técnica industrial, un ingeniero especializado en el mantenimiento, un técnico de proyectos y yo, arquitecto y gestor de proyectos». Ricardo Pereira añade que «me gustaría destacar la labor del personal del Servicio, puesto que las actuaciones y los presupuestos que manejamos son de mucha importancia y están a la altura de los desafíos que se nos presentan».

Ampliar El equipo de arquitectura Ricardo Pereira (i), Vanesa Soto (c) y Jerónimo Sánchez (d). IID

La Nube, el nuevo templo

El proyecto La Nube, presentado por L35 Arquitectos, ha sido el ganador del concurso para la ampliación y reforma integral del Estadio Gran Canaria, tras la designación del jurado que ha estudiado las propuestas presentadas para ejecutar la remodelación.

El objetivo de la iniciativa es modernizar la infraestructura y ampliar su capacidad, pasando de los 32.418 asientos actuales a 44.484, requisito indispensable para que el Estadio Gran Canaria se haya convertido en sede oficial del Mundial de Fútbol 2030. La idea de L35 Arquitectos destaca por su integración de criterios de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental.

Se concibe como un Eco-Espacio holístico, con una envolvente translúcida e inteligente hecha de EFTE y vidrio laminado reciclado.

CARACTERÍSTICAS

· Aforo ampliado de 32.426 a más de 40.000 localidades, con un máximo de 44.484 para partidos de La Liga según los criterios FIFA.

· Gradas Norte y Sur más cercanas al campo, mejorando la atmósfera del estadio.

· Gradas retráctiles en la Grada Norte para eventos alternativos como conciertos.

· Mejoras en áreas de servicios, restauración, Hospitality, VIP y VeryVIP.

· Mayor accesibilidad y optimización de entradas y salidas mediante espacios abiertos en los extremos nororiental y suroeste.

En términos de eficiencia energética, destaca por:

· Paneles fotovoltaicos textiles en la cubierta.

· Mini eólica y geotermia de baja entalpía.

· Fotocatálisis en suelos exteriores.

· Captación de humedad ambiental mediante sistemas biomiméticos