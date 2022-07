Pogacar no correrá la Vuelta a España Tras acabar segundo en el Tour, el esloveno vuelve a la competición este fin de semana en la Clásica de San Sebastián

Malas noticias para la Vuelta a España, que se queda sin la participación del ciclista que estaba llamado a ser su gran reclamo. El corredor esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que acaba de concluir segundo en el Tour de Francia, no disputará la próxima edición de la ronda española, del 19 de agosto al 11 de septiembre, según anunció su equipo en su web oficial.

Aunque en un principio Pogacar sí tenía en sus planes competir en la Vuelta, ha modificado su idea inicial al ver que acabó agotado en París. Al término de la Grande Boucle, ya anticipó su cambio en las previsiones. «Creo que no iré a La Vuelta, no me veo haciendo otra grande más este año», dijo en una declaración de intenciones que ya hacía vislumbrar la decisión anunciada ahora por su equipo.

Pogacar, de 23 años, no pudo sumar su tercer Tour consecutivo en la presente edición, donde se vio superado por el danés Jonas Vingegaard, y regresará a la competición el próximo fin de semana en la Clásica de San Sebastián, antes de tomarse un período de descanso para afrontar el final de curso.

No obstante, Pogacar no estará en La Vuelta, donde concluyó tercero en 2019, y preparará el Gran Premio de Plouay, en Francia, el 28 de agosto, y los de Quebec y Montreal, el 9 y 11 de septiembre, como prólogo del Campeonato del Mundo en Australia, el 25 de septiembre. Cerrará la temporada en el Giro de Lombardía, donde logró la victoria en 2021, a principios de octubre.