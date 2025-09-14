Dos detenidos y 22 policías heridos en las protestas propalestinas de La Vuelta en Madrid Delegación del Gobierno destaca que la jornada se ha desarrollado «sin incidentes graves» y como un «ejemplo de dignidad» con Gaza

Las protestas propalestinas celebradas este domingo en Madrid y que han impedido el normal desarrollo de la última etapa de la Vuelta a España se han saldado con dos detenidos, mientras que 22 agentes de la Policía han resultado heridos, según fuentes policiales consultadas por Europa Press.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha ofrecido una declaración institucional para informar de la detención de dos personas y poner en valor el «extraordinario» dispositivo de seguridad que ha permitido que la jornada de protestas en la capital se haya resuelto «sin incidentes graves» y que los manifestantes han dado un «ejemplo de dignidad».

Martín ha contextualizado lo ocurrido y ha incidido en que en Madrid «se ha interrumpido una carrera física» para dar un mensaje de «solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino». «En Madrid no se han asesinado a 65.000 personas, no se han bombardeado hospitales (...) en Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo esto está pasando es en Palestina», ha dicho.

El delegado ha respaldado así a los manifestantes, si bien ha incidido también en la «solidaridad» con los deportistas y aficionados al ciclismo, a la par que ha expresado su «reconocimiento y agradecimiento» a los agentes de seguridad que han intervenido en el dispositivo, que en las dos etapas de la Vuelta que han discurrido por Madrid ha contado con un refuerzo de 1.500 policías nacionales y guardias civiles.

Insta a Ayuso y Almeida a ponerse «del lado de la paz»

Por otro lado, el delegado ha aprovechado la ocasión para reprochar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por su posicionamiento en torno a la guerra en Gaza. De hecho, ha acusado a Ayuso de «aplaudir con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes».

En este punto, les ha instado a reflexionar y «escuchar al pueblo de la paz» para, finalmente, ponerse «del lado de la Justicia, la paz y la solidaridad en defensa de los Derechos Humanos», donde se encuentra la mayoría de la población española y, asegura, también el Gobierno de España.

Martín ha abundado en que este dispositivo ha permitido que ya por la noche la situación esté controlada, también gracias a la que «la inmensa mayoría» de los manifestantes se han comportado de forma pacífica, sin provocar «daños personales o materiales significativos». De hecho, el delegado ha confirmado que tan solo se ha detenido a dos personas en una jornada que ha congregado a 100.000.

«Aunque algunos parece que hubieran preferido otra cosa, la inmensa mayoría de la ciudadanía que hoy se ha echado a nuestras calles lo ha hecho de forma pacífica, ejerciendo sus derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Para los que no lo hayan hecho así, actuará la ley», ha remachado.

Grupos propalestinos se han concentrado este domingo en las calles del centro de Madrid en señal de apoyo a Palestina y contra la participación del equipo israelí en La Vuelta a España. A lo largo de la tarde se han ido produciendo momentos de tensión con cargas policiales contra los manifestantes en la zona de Cibeles y Alcalá.

Poco a poco la organización de la Vuelta y los agentes han ido retirando parte del vallado que estaba dispuesto a lo largo del recorrido por el centro de Madrid y que en algunos puntos ha servido para que algunos manifestantes hicieran pequeñas barricadas en la calzada.

Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas, poniendo el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el «genocidio» en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech.