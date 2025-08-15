Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El jugador catalán Eric Vila posó ayer sonriente con la bufanda del Club Baloncesto Gran Canaria a su llegada a la isla. CBGC

Vila: «El Granca compite al máximo siempre, el trabajo está muy bien hecho»

El jugador catalán, que se comprometió con el club claretiano hasta 2027, aterrizó este sábado en la isla para comenzar el trabajo de pretemporada este lunes

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:55

Un cupo cotizado y experimentado para el Dreamland Gran Canaria. La entidad claretiano comunicó el fichaje de Eric Vila (Girona, 15 de mayo de 1998) para las próximas dos temporadas el pasado 17 de julio y el pívot internacional procedente del Río Breogán gallego ya aterrizó este sábado en la isla para someterse a los pertinentes reconocimientos físicos y médicos en el HPS Hospitales y ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic en el inminente arranque de la pretemporada para el curso 2025-2026.

«Estoy muy contento, con ganas de asentarme en la isla y de asentar a la familia que es lo más importante. Quiero empezar a trabajar. Ya tengo ganas de ir al pabellón a tirar. Tengo ganas de acostumbrarme a estar por aquí. Estoy muy contento y con muchas ganas», apuntó Vila en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria.

Vila, quien compartirá el juego interior claretiano con el estadounidense Mike Tobey, el sudanés Kur Kuath y los franceses Pierre Pelos y Louis Labeyrie, aseguró que «es una muy buena plantilla. El Granca siempre compite al máximo. El trabajo está muy bien hecho. Conozco a varios de los chicos que hemos fichado y son muy buena gente. Este grupo de Gran Canaria siempre es conocido por ser muy bueno y contento. Estoy con ganas de conocer a todos».

Sobre el preparador esloveno, al que conoce de las categorías de formación del FC Barcelona, Vila considera que «sé que Jaka es un entrenador duro. He estado con él, le conozco bien. Sé cómo es. Sé que me pedirá que trabaje duro, que es lo más importante. Que me adapte al equipo lo más rápido posible, y seguro que con la pretemporada irá todo rápido».

Vila afrontará un desafío de altura con la escuadra insular en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).

«Espero adaptarme lo antes posible y ayudar al equipo en lo que pueda. Soy un jugador que puede hacer varias cosas y ayudar en varias situaciones durante el partido. Lo que se me pida, lo haré. Trabajaré duro y en lo que pueda ayudar a ganar partidos, ahí estaré», comentó.

