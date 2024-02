Tambores de guerra en un Dreamland Gran Canaria que rebosa ilusión y ambición para la Copa del Rey

Llegó el momento más esperado de la temporada. Uno de los eventos deportivos más espectaculares y con más impacto en Europa. Una fiesta de las aficiones que engrandece este deporte y con el sueño común de levantar el trofeo de campeón.

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acogerá la edición de 2024 de la Copa del Rey desde este jueves y hasta el domingo, donde se dan cita los ocho primeros clasificados al término de la primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa. Y ahí estará el Dreamland Gran Canaria, que está inmerso en los actos de celebración de su 60 aniversario, en lo que será su decimoquinta participación, logrando clasificarse para las semifinales en tres ocasiones y compitiendo contra el Real Madrid en la recordada final de A Coruña 2016.

El presidente, Sitapha Savané, el director deportivo, Willy Villar, el entrenador, Jaka Lakovic, y los jugadores Andrew Albicy y Miquel Salvó representaron ayer a un combinado claretiano que rebosa ilusión y ambición para llegar lo más lejos posible en el torneo copero.

Jaka Lakovic aseguró que «vamos a Málaga con confianza a pesar de los últimos resultados. Posiblemente el triunfo que logramos en Liga en La Fonteta frente al Valencia -rival en los cuartos de final este jueves a partir de las 20:00 horas- nos ayude, sobre todo pensando en que se puede vencer a un rival tan fuerte como este, pero cada duelo es diferente«.

«Hemos pasado por ocho días de viajes muy duros. Ahora necesitábamos volver, recuperarnos y prepararnos para estar en el punto óptimo el jueves. El equipo está bien y creo que toda la plantilla estará lista para llegar al choque en las mejores condiciones«, argumentó el preparador esloveno.

Lakovic explicó que «la derrota frente al Palencia evidenció que el equipo fue un quiero e intento continuo, pero sin tener la suficiente energía, como sin batería. Es una derrota de las que pueden ocurrir porque estamos en la mejor liga de Europa y, en cualquier momento, si no tienes el día o no estás al 100% cualquiera te puede ganar. No hay que dramatizar sino mirar hacia adelante y prepararnos bien«.

El entrenador claretiano considera que «en la Copa del Rey cada partido es diferente. La ilusión nunca falta en estas citas, y una victoria puede decidir tu inercia. El año pasado fue la primera experiencia para varios de nuestros jugadores y creo que la presión o el ambiente, junto con la ilusión, pasó factura posiblemente. Creo que esta vez será diferente, porque saben a dónde van y que hay que ir a por todas«.

Por su parte, Miquel Salvó indicó que «tenemos que hacer un punto y aparte. La semana de la Copa es especial y diferente. Todos los equipos pueden sorprender, no hay equipo favorito. Vamos con todas las ganas y la ilusión del mundo. Sabemos que la derrota contra el Zunder Palencia no es lo mejor para ser positivos. Somos conscientes de que fuimos nosotros los que no estuvimos bien y de que podemos mejorarlo porque somos el mismo equipo que ganó al Real Madrid y a Monbus Obradoiro».

«Nos vamos a encontrar a un Gran Canaria que vendrá de estar en la isla toda la semana, que ha podido sacar buenos entrenamientos. No es excusa, pero siempre que pasa un partido de estos, hay que mirar lo que nos rodea. Esta semana ha sido dura y nosotros no vamos a bajar la cabeza. Se puede perder, hemos perdido y lo reconocemos. Vamos con toda la ilusión, porque una copa no se juega siempre», añadió.

El alero catalán no ve favorito en cruce de los cuartos de final. «Es un partido solo y jugamos 12 contra 12. No creo que haya favoritos, somos dos equipos que estamos muy empatados en la Liga Endesa».

Miquel Salvo atiende a los medios. Cober

Asimismo, el base francés Andrew Albicy manifestó que «afrontamos este torneo con ganas. Es una competición especial y ya estábamos esperándola para competir con ganas y disfrutarla».

«Este es un torneo complicado, donde todos los rivales son duros, pero no tenemos miedo a ninguno. Vamos a trabajar para intentar llegar lo más lejos posible. No hace falta motivar a los compañeros de manera especial sabiendo que es la Copa del Rey«, argumentó el capitán amarillo.

Albicy recetó «igualar la intensidad y el físico. Es un gran equipo, pero hemos sido capaces de ganarles. Posiblemente no pasaban por su mejor momento cuando les vencimos, pero demostramos que podíamos hacerlo».