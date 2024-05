Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de mayo 2024, 17:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

–¿Qué valoración hace de la participación del Dreamland Gran Canaria en la edición 2023-2024 de la Liga Endesa y de la BKT EuroCup?

–Creo que ha sido una temporada larga, en la que hemos jugado bastante bien en muchos partidos y no tanto en otros. Creo que nos faltó suerte en partidos importantes al final de la temporada. Terminamos en el séptimo puesto y peleamos contra el Real Madrid hasta el último tiro en el segundo partido. Ha sido una buena temporada en la ACB, pero no puedo decir lo mismo en la EuroCup porque teníamos más expectativas. Empezamos muy bien con un 10-0 y pienso que por la presión de meternos en la Copa del Rey, hacerlo como cabeza de serie y todo eso, pues dejamos a un lado la EuroCup y eso no pasó cuenta después. En los octavos de final pueden pasar muchas cosas. Esperábamos mucho más en la EuroCup, pero la vida sigue e intentaremos estar mejor la próxima temporada.

–El equipo claretiano fue cabeza de serie en la Copa del Rey por segunda vez en su historia y estuvo a un paso de serlo en el Playoff por el título por primera ocasión, pero con las tres derrotas consecutivas ante el Barça, el Bàsquet Girona y el Coviran Granada se pasó de acariciar la posibilidad de ser tercero incluso hasta descender a la séptima posición. No sé si influyó la presión o llegar con poca gasolina ya. ¿Qué análisis hace?

–Faltaron Ferran Bassas y AJ Slaughter y se notó mucho en nuestro juego, pero igualmente creo que tuvimos la oportunidad de ganar el partido contra el Granada, donde tuvimos 15 puntos de diferencia y 20 contra el Barça. Entonces, fue algo que tuvimos en nuestra mano y lo dejamos escapar, eso es así.

–A nivel personal, fue una campaña muy importante para usted, principalmente para ganar en confianza, ¿no?

–Sí. Creo que ha dado un paso adelante en ese sentido. Me siento con mucha más confianza en la cancha, pero, como digo siempre, mi rol es ayudar al equipo en todo lo que necesite en cada momento. Me encanta tener la energía cuando estoy en la cancha y en eso intentaré ayudar en la próxima temporada.

–Habla de ayudar al equipo, pero dio un gran golpe sobre la mesa cuando faltó AJ Slaughter durante más de un mes por motivos personales. Jaka Lakovic lo encontró y usted respondió. ¿Sintió eso?

–La verdad es que sí. Faltó AJ y tocaba cubrir ese rol de estar más involucrado en ataque, pero, a pesar de eso, intentaba dar mi máximo en defensa, que es lo que Jaka me pide siempre.

–Jaka Lakovic comentó a este periódico en una entrevista el pasado jueves que «sabíamos que estaba entrenando bien y luego confirmó su trabajo de cara a él y a todos, podemos contar con él como un jugador activo y real que nos puede ayudar dentro de un rol, y es una cosa muy positiva». ¿Qué piensa cuando su entrenador elogia su esfuerzo y rendimiento?

–Mucho orgullo y agradecimiento a toda la gente que me han ayudado en este camino para llegar hasta este punto. Jaka ha tenido un rol bastante importante en eso, creo que hasta el más importante, para ayudarme a dar ese paso importante para poder demostrar que puedo jugar en la mejor liga doméstica en Europa. La verdad es que estoy muy agradecido por todo.

–Jaka Lakovic cuenta con una campaña más de contrato con el Dreamland Gran Canaria. Entiendo que estará contento porque sacó lo mejor de usted. Asimismo, el entrenador esloveno manifestó que espera mantener el mayor número posible de jugadores para el curso 2024-2025. ¿Qué piensa de ambas cosas?

–Sí, este año tuvimos un buen grupo, más que en la cancha en el vestuario. Hubo buen ambiente siempre y creo que es eso era muy importante, por eso pudimos ganar tantos partidos en la ACB y en la EuroCup. Ha sido un buen año, tuvimos mala suerte con los resultados al final como dije, pero creo que este equipo puede hacer muchas más cosas.

–Llegó al Club Baloncesto Gran Canaria con 15 años y debutó al año siguiente con el primer equipo. Ahora, con 22 años, se consolida en la élite nacional.

–Claro que sí. Gran Canaria es mi segunda casa, lo siento así y defiendo los colores del club al máximo siempre. Me encanta estar aquí y daré incluso más el año que viene.

–Usted es la bandera de la cantera del club amarillo en el primer equipo en la actualidad. ¿Percibe ese cariño de la afición?

–Claro. Me dicen que soy el niño de La Vega de San José siempre. Yo me siento así también. Es donde crecí, pasé mis años de juventud y me siento muy orgullo de haber estado ahí -la residencia del club-. Lo recuerdo siempre con mucho cariño y estoy muy orgulloso de todo eso.

–Habla de La Vega de San José. En la final de la Euroliga este domingo habrá dos canteranos que pasaron por la residencia y por la cantera del Club Baloncesto Gran Canaria, como son Edy Tavares en el Real Madrid y Olek Balcerowski en el Panathinaikos. Otro motivo de satisfacción y felicidad...

–Sin duda. Eso es un objetivo que tiene cualquier jugador que juega en Europa y luego poder pasar a la NBA si Dios lo permite, pero lo más importante es el camino que ellos han andado. Seguro que nunca se olvidarán de donde lo empezaron.

–Precisamente, Balcerowski y su compañero también el pasado curso Khalifa Diop dieron el paso de salir de la isla y enrolarse en el citado conjunto griego y en el Baskonia, respectivamente. Balcerowski ha jugado poco y Diop también, incluso con varias lesiones. ¿Ha hablado con ellos? ¿Le han comentado si ha sido un año complicado?

–Seguro que los dos han tenido un año duro. Al final, es la competición de mayor nivel en Europa, pero tenemos que saber que son muy jóvenes aún y no hay tantos jugadores que estén jugando mucho con 21 o 23 años en la Euroliga. Tardarán un tiempo para que se adapten. He hablado con ellos para mandarles mucho ánimo durante la temporada. Khalifa ha tenido mala suerte con las lesiones o con la situación de que el entrenador no le permitía jugar tanto, pero le decía lo mismo que me digo a mí siempre: hay que seguir con la cabeza y las ideas claras, estar entrenando todo el día, tener los objetivos claros y algún día llegará. Hay que estar preparados porque la oportunidad llegará. Les deseo mucha suerte a ambos, especialmente a Olek que juega la final.

–Toca descansar ya. ¿Qué planes tiene para este verano?

–Bueno, descansar no es lo mío. Ya descansé dos días y empecé a trabajar de nuevo el lunes. Pienso en desconectar un poco porque yo no me lo recomiendo, pero sí mi gente, que necesito calma también. Tendré unas vacaciones con mi familia, pero no prometo que no siga entrenando.

Noticia relacionada «Hemos fallado en varios momentos, son esos detalles que te cuestan una clasificación histórica» Óliver Suárez Armas