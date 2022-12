Salvó: «Seguro que grandes cosas y momentos podremos vivir esta temporada y las que vienen»

Un jugador de equipo con mayúsculas. Fundamentos, intangibles y producción al servicio de un Club Baloncesto Gran Canaria lanzado en la EuroCup y que acaricia su presencia en la Copa del Rey cinco años después.

Miquel Salvó (Villanueva y Geltrú, 3 de noviembre de 1994) cumple su segunda temporada en la isla, dando un paso de gigante en confianza y responsabilidad en una presente campaña en la que promedia 9,2 puntos -76,9% en tiros de dos-, 3,2 rebotes y 12,4 créditos de valoración en los 18 minutos de media que ha estado en pista en las primeras 13 jornadas de la fase regular de la competición doméstica, mientras que en el certamen continental firma 6,6 puntos, 3,2 rebotes y 6,8 de valoración en 20 minutos de media en los nueve compromisos disputados.

«Ha sido un año completo, con cosas a destacar muy positivas y algunas no tanto, pero, en resumen, ha sido un muy buen año para mí«, expone a este periódico al hacer balance de un 2022 que llega a su fin.

El exterior catalán aterrizó en la isla tras pasar por todas las categorías del baloncesto español, logrando asomar la cabeza en la Liga Endesa en el Gipuzkoa GBC (2017-2019) y tocando el cielo a nivel internacional en el Hereda San Pablo Burgos (2019-2021). Es imposible obviar esa perspectiva de hacerse un hueco en la élite hasta alcanzar este actual momento de consolidación.

«Llevo muchos años intentando llegar donde estoy y no me conformo. Creo que este es el secreto, creo que puedo mejorar en muchas cosas, que he mejorado y estoy donde quiero estar, pero siempre se puede ir a más. Creo que Gran Canaria, este club y esta afición, es el lugar perfecto para mejorar y para evolucionar«.

Un paso en su carrera para una pieza necesaria y en constante crecimiento en el engranaje de una estructura deportiva. Y es que reúne todos los requisitos para alargar sus años en Gran Canaria.

«Estoy muy cómodo. La verdad es que desde que llegué me sentí como en casa ya. La gente del club y la afición me recibieron muy bien. Espero que esto sea el principio de algo muy bonito y que dure muchos años más. Por mi parte, estoy súper contento», reconoce.

«Destaco el clima y la playa. Vengo de una ciudad de playa también y es mi zona de confort. La isla tiene muchas cosas por hacer y me queda porque, como dices, viajamos mucho, y más este año que estamos enlazando muchos partidos seguidos. Son cosas que los jugadores sabemos cuando fichamos en el Gran Canaria, pero seguro que iré sacando tiempo para ir descubriendo más rincones«, agrega tras ser cuestionado por los encantos de un rincón que ya es hogar y a pesar de esos viajes interminables, casi odiseas, para conectar los vuelos nacionales e internacionales.

Miquel Salvó, en el Gran Canaria Arena. / cober

Su forma de ser y su compromiso no dejan indiferente a nadie. Se ha ganado el cariño de la marea amarilla por méritos propios y se marca un desafío mayúsculo en el imponente fortín de Siete Palmas.

«Me siento querido en la isla, así me lo hacen saber en la pista y fuera cuando nos cruzamos. La verdad es que es una afición muy cercana. A ver si podemos ir sumando efectivos, uno de los deseos es ir llenando este Gran Canaria Arena que es gigante, pero con las personas que han venido a los partidos importantes, pues hay que intentar que repitan. Sería muy bonito«.

Un propósito que se activó con las llegadas de Sitapha Savané y de Jaka Lakovic a la presidencia y al banquillo, respectivamente, pero que debe multiplicarse todavía más.

«Taph es un símbolo tan querido en la isla, tanto por la afición como a nivel institucional sí parece que ha rebajado todo ese murmullo que había a nivel social. Ahora está todo más claro y asentado«, expone desde las entrañas del Gran Canaria Arena.

Sobre Lakovic, lo tiene muy claro. «Es un entrenador que ha cuajado muy bien en la afición y en el equipo. Es muy exigente y está dando pasos muy grandes. Creo que esa exigencia y esa motivación que él tiene, nosotros los jugadores tenemos que cogerla para ir de la mano y crecer con Jaka. Creo es que muy buen entrenador, ideal para este momento del club que quiere ir para arriba para estar otra vez donde estuvo hace muchos años».

Miquel Salvó posa para el reportaje para Canarias7. / cober

Salud y... la Copa del Rey

Salvó desea «salud para todos» en estas fechas tan entrañables y «no ver ni de cerca las lesiones, este es el principal para todos».

«A nivel colectivo, deseo llegar a todos los sitios que podamos llegar, no me gusta nombrar cosas, pero ya vendrán. A veces se gana y otras se pierde, pero si seguimos así...«, argumenta

Asimismo, el jugador internacional agrega que «aunque hemos tenido un pequeño bache porque los rivales también juegan. Tenemos que admitir que ellos pueden hacer las cosas bien y ganarnos. Hay que ser realistas y saber dónde estamos, ni antes éramos el tercer mejor equipo de la Liga como ponía la clasificación ni ahora estamos tan mal».

«Hay que estar con los pies en el suelo, saber dónde estamos y seguro que grandes cosas y grandes momentos podremos vivir esta temporada y las que vienen«, receta.

Salvó prefiere no hablar de objetivos y centrarse en el trabajo diario. Un aspecto está claro: la Copa del Rey se jugará en Badalona, muy cerca de su localidad natal. Un aliciente extra para que el Granca, séptimo con un balance de ocho triunfos y cinco derrotas, defienda su privilegiada posición y selle el billete copero en las cuatro fechas que restan de la primera vuelta de la fase regular.

«Sí, sería muy bonito. No te voy a engañar. Solo he vivido una y fue sin público por la covid, así que digamos que fue media. La magia de la Copa son las aficiones y el ambiente que se respira esos días. Quiero vivirlo y quiero vivirlo ya, no quiero esperar muchos años, así que ya saben por donde voy. Ojalá que salga todo bien«, responde con una sonrisa que es la de todos los que esperan volver a disfrutar de la fiesta de las aficiones.

Su crecimiento deportivo posibilitó la llamada del seleccionador Sergio Scariolo para las ventanas FIBA de clasificación para el pasado Eurobasket y para el Mundial de 2023. El hecho de estar en esa rueda es motivo de orgullo. Ahí va otro propósito.

«Seguir por el camino que voy evolucionando. Creo que esta última ventana conté con más responsabilidad, que es lo que venía queriendo tras quedarme sin estar entre los convocados al final o con pocos minutos. Demostré que puedo coger responsabilidad en estas ventanas y en los veranos con los jugadores de la NBA y Euroliga, pues ayudarlos en lo que haga falta y si puedo sacar la cabeza en algún campeonato o competición más importante, pues agradecido».