Rabaseda: «Estamos en un bache de juego»

El derbi ante el Iberostar Tenerife estaba cargado de alicientes de cara a acariciar los objetivos marcados en la clasificación y para saldar la cuenta pendiente del correctivo recibido en el duelo de la primera vuelta en el pabellón Santiago Martín. Había mucho en juego, pero también podía dejar secuelas en caso de volver a tropezar en una cita de máxima rivalidad regional.

El alero catalán Xavi Rabaseda se muestra autocrítico tras caer por cuarta ocasión en los últimos seis encuentros de la fase regular, a pesar de que el Herbalife Gran Canaria, sexto con un balance de 17 victorias y 13 derrotas, se benefició de los tropiezos del MoraBanc Andorra y el UCAM Murcia, si bien, como en otros choques, desaprovechó la oportunidad de continuar mirando hacia arriba.

«No estamos jugando bien desde hace algunas semanas. Está claro que el equipo intenta superar este bache de juego porque no nos salen las cosas tan naturales como antes. Está claro que el Iberostar Tenerife planteó un partido muy cerrado, en el primer cuarto estuvimos un poco más acertados que el resto del partido y eso hizo que ellos obtuvieran una victoria bastante trabajada. No hemos estado bien, pero tampoco creo que hayamos estado muy mal. Por pequeños detalles, se llevaron un par de balones y consiguieron anotar, nosotros no y se apuntaron el partido», analiza una de las voces más autorizadas del vestuario de Luis Casimiro.