Cuando el profe es una leyenda

Una leyenda del baloncesto dominicano, español y, cómo no, del Club Baloncesto Gran Canaria. Un jugador que rebosó talento, corazón y que dejó una huella imborrable en una etapa deportiva claretiana de crecimiento, de finales -una de la BKT EuroCup, una de la Copa del Rey y dos de la Supercopa- y de títulos -conquistó la Supercopa en el Fernando Buesa Arena de Vitoria en 2016- durante sus siete temporadas inolvidables en la isla (2012-2019).

Eulis Báez (Santo Domingo, República Dominicana, 18 de marzo de 1982) anunció su retirada el pasado 26 de junio de 2023 tras 14 campañas, 414 encuentros y cinco equipos -Valladolid, Joventut, Granca, BAXI Manresa y Real Betis- en la Liga Endesa. Casi nada. Unas cifras que evidencian su trascendencia en la máxima competición nacional.

Desde ese instante, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, apostó por recuperar a una figura trascendental, desempeñando actualmente las funciones de entrenador asistente de Pablo Melo en el filial claretiano que compite en la categoría LEB Plata y, al mismo tiempo, formando parte del equipo de tecnificación de los jugadores becados y canteranos junto a los entrenadores grancanarios Gabi Alonso y Ricardo Piti González- Roca.

Cuestionado por su nueva faceta tras el paso del parqué al banquillo, Eulis Báez asegura que «lo estoy llevando muy bien. La transición está siendo fácil porque voy de asistente, esa parte de hablar y de ayudar al entrenador creo que se me da bastante bien por ahora. Casi lo estaba haciendo ya al final de mi carrera en los equipos que he estado».

«Siempre he sido muy vocal porque me gusta ayudar mucho a mis compañeros. Siempre he pensado que tengo que estar bien yo y luego ayudo a mis compañeros y al que tengo al lado, es algo que siempre he intentado hacer. Si estás mal, es difícil, y eso es algo que se me están dando bastante bien en la faceta de asistente por ahora», argumenta a este periódico tras una sesión de tecnificación en el Gran Canaria Arena.

Precisamente, un trabajo de tecnificación que eleva de nivel el excapitán amarillo por su experiencia y liderazgo.

«Yo hablo mucho con ellos, cuando hago tecnificación me gusta enseñarles la parte técnica de cómo se hace, pero en realidad me gusta sentarme más a hablar con ellos de qué están pensando y cómo lo ven. Que aprendan a saber por qué se hacen las cosas. Soy más de eso con ellos que en lugar de ponerme todo el día a decirles cosas, que lo hago también, pero me enfoco más en la parte psicológica, que creo que es la parte donde más jugadores de los que tenemos, principalmente becados, necesitan más ayuda», destaca.

Los nombres del ala-pívot Jakub Urbaniak (Polonia, 12 de enero de 2003), quien promedia 16,7 puntos, 7,6 rebotes y 16,3 créditos de valoración, y del pívot Massamba Diop (Senegal, 1 de enero de 2005), quien promedia 10,7 puntos, 7,2 rebotes y 13,6 de valoración, están en boca de todos por su gran rendimiento en el presente ejercicio en la competición de LEB Plata con un filial insular que ocupa la séptima posición en el grupo este con un balance de nueve victorias y 11 derrotas.

Sobre estos dos jugadores y muchos más que asoman la cabeza, Eulis Báez considera que «estamos trabajando para que vayan al primer equipo. Nosotros tenemos algún jugador en el equipo que físicamente es superior a los que tenemos en el primer equipo, pero el trabajo mental del juego y de los grupos es algo que hay que seguir trabajándolo porque son jóvenes y todavía necesitan esa dinámica para poder entrar en grupos grandes como el primer equipo, pero van por el buen camino«.

«Personalmente estoy muy contento con la evolución que están teniendo«, finaliza.