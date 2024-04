El Playoff por el título más caro de este siglo: los nueve primeros no fallan

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de abril 2024, 22:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

No hay tregua. La fase regular de la Liga Endesa 2023-2024 está inmersa en el tramo final para definir los ocho equipos que competirán por el título y el Playoff no espera por nadie. La exigencia e igualdad marcan una carrera en la que los nueve primeros clasificados (Unicaja, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia, Lenovo Tenerife, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket, BAXI Manresa y Baskonia) en la máxima competición nacional no perdonan. De hecho, todos ganaron en la última jornada para imponer su ley en el acelerón final para cumplir el último objetivo en liza en la competición doméstica.

A falta de cinco jornadas por disputar, el pulso es de vértigo con los billetes más caros de este siglo en la Liga ACB. El Dreamland Gran Canaria, sexto clasificado con un balance de 18 victorias y 11 derrotas, está en una situación inmejorable para sellar un nuevo billete para la batalla por el entorchado liguero, ya que dispone de un colchón de dos triunfos -más el average particular con el Baskonia- y, al mismo tiempo, no pierde de vista la cuarta plaza que da derecho a disponer del factor cancha en el cruce de los cuartos de final. En caso de conseguirlo, sería la primera vez que el Dreamland Gran Canaria afrontara el Playoff como cabeza de serie, si bien su rivales directos como el UCAM Murcia y el Lenovo Tenerife disponen de una victorias más y, además, el average particular es favorable a ambos con respecto a la escuadra amarilla. El Río Breogán, el Joventut, Badalona, el Barça, el Girona y el Granada serán los rivales del combinado dirigido por Jaka Lakovic El Río Breogán -este sábado a las 17.00 horas en el Pazo de Lugo-, el Joventut Badalona -27 de abril a las 19.45 horas en el Gran Canaria Arena-, el Barça -5 de mayo a las 16.00 horas en el Palau Blaugrana-, el Bàsquet Girona -10 de mayo a las 20.30 horas en el Gran Canaria Arena- y el Covirán Granada -12 de mayo en horario por determinar en el Palacio de Deportes de Granada- son los obstáculos a solventar por el Club Baloncesto Gran Canaria en un camino espinoso. Toca ganar a domicilio El entrenador claretiano, Jaka Lakovic, reconoció ante los medios de comunicación tras la cita ante el MoraBanc Andorra en el Arena que «era importantísimo ganarlo, dado que ninguno de los de arriba en la tabla han fallado esta jornada. No podíamos fallar ante un grandísimo rival». El Dreamland Gran Canaria, que acumula nueve victorias consecutivas en la fase regular de la ACB en su fortín de Siete Palmas, está obligado a ganar a domicilio, donde encadena cuatro derrotas seguidas, para multiplicar sus opciones de mirar hacia arriba en la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa. Noticia relacionada El Dreamland Gran Canaria no perdona en el Arena (97-92) Óliver Suárez Armas