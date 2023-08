Petit rechaza la oferta del Dreamland Gran Canaria y se marcha a Francia

El Dreamland Gran Canaria negoció al alza por Petit Niang, pero la situación nunca estuvo nada fácil. Y no era por dinero -dos temporadas a razón de algo más de 250.000 euros por cada una- ni por unos cantos de sirena desde Japón que nunca fueron ciertos. El rol que tendría a las órdenes de Jaka Lakovic no le sedujo.

El pívot hispano-senegalés, de 29 años, 2,09 metros de altura y que era agente libre después de no seguir en el Covirán Granada, donde exhibió la mejor versión de su carrera al promediar 8,4 puntos, 5,7 rebotes, y 13,5 créditos de valoración en los 21 minutos que compitió de media en 31 partidos en la pasada edición de la Liga Endesa, sellando la permanencia en la última jornada, despertó el interés del Granca por sus condiciones y por su condición de cupo -tocaba cubrir una plaza interior tras la salida de Khalifa Diop y se aceleró el interés después de confirmarse la de Olek Balcerowski también-.

Era el elegido para acompañar a Ethan Happ -todavía no estaba cerrado Ben Lammers y se barajaban otras opciones como cuarto pívot al venir el Panathinaikos a por Balcerowski- y la apuesta fue importante, pero rechazó la propuesta para decantarse por el Orléans Loiret Basket galo -compite en la Pro B-, priorizando disponer de minutos y no conformarse con ser el tercer pívot. Lo cierto es ir a Francia estuvo presente siempre.

Como publicó la web Encestando el pasado viernes, el Dreamland Gran Canaria se interesó por la situación de Rubén Guerrero, pero no es tarea sencilla porque el Monbus Obradoiro no quiere desprenderse de él y no dispone de cláusula de salida, al tiempo que el Unicaja dispone de una opción preferencial en el verano de 2024.

Una lista escasa en la que también figura el examarillo Ilimane Diop -sin equipo tras finalizar en el UCAM Murcia-.