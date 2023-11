«Las opciones de ambos equipos pasan por imponer el ritmo y por la intensidad»

Javier Beirán (Madrid, 22 de mayo de 1987) forma parte del equipo de comentaristas de Basket en Movistar Plus+ y estará a pie de pista en el Gran Canaria Arena este domingo (17:30 horas, por Movistar+Deportes y #Vamos). Junto a Fran Fermoso, Lucio Angulo y Sara Giménez, el campeón del mundo con España en China en 2019 y exjugador del Dreamland Gran Canaria (2010-2014 y 2019-2021) y del Lenovo Tenerife (2014-2019) contará todo lo que transcurra en un derbi canario con sabor a la Copa del Rey y que él vivió en primer persona durante muchos años en el Centro Insular de Deportes (CID), en el Santiago Martín de La Laguna y en el recinto de Siete Palmas.

-¿Cómo lleva su nueva faceta de comentarista en los partidos de Movistar en la Liga Endesa? Además, se da la circunstancia de que usted es licenciado en Periodismo.

-Estoy muy contento. Salió un poco así de la nada y sin esperarlo. Iba a ver cómo iba un poco el año, para mirar si volvía a jugar, pero por la situación familiar quería estar en Madrid, por lo que era complicado salir. Y justo salió la oportunidad de empezar en Movistar los fines de semana en la Liga Endesa. Es verdad que estudié eso y Administración y Dirección de Empresas, podía usar entre comillas la experiencia de jugador y lo aprendido en la carrera. Ya son diez partidos los que llevo y ya digo que estoy muy contento.

-¿Es un tiempo de espera a lo que sale una oferta para volver a las canchas o ya tiene decidido que deja el baloncesto de forma definitiva?

-No lo sé muy bien. La retirada no está decidida del todo, pero es verdad que pongo muchos peros para irme y para jugar por la situación familiar y personal, pero siempre quedan las ganas ahí. Es probable que durante la mitad de esta temporada tendré que decidir si sigo el camino de no jugar o de hacerlo solo los últimos meses. Al final, me gusta mucho el baloncesto, yo sigo viéndolo y entrenando, por lo que cuesta más decidir, pero sí es verdad que con este camino de haber aceptado en Movistar, pues también te vas cerrando puertas y te vas abriendo otras de otro mundo.

-En el sentido de análisis y documentación de equipos y jugadores, ¿qué es lo que más le está costando en esta nueva faceta televisiva?

-Yo he seguido mucho la Liga ACB siempre, realmente todas porque tras jugar en Francia la sigo también. Las competiciones europeas me han gustado mucho siempre, especialmente sigo al Granca y al Canarias porque jugué muchos años y les tengo mucho cariño. Ahora, quizás son análisis más estadísticos para tener datos, no solo sensaciones, sino datos que puedas corroborar en las retransmisiones. Procuro tenerlos, prepararme los partidos, pero tirando mucho de mi forma de ver el baloncesto y de entenderlo para analizar los partidos también. Pero es verdad que para la previa hay que analizar más los datos que cuando eres jugador lógicamente.

-Precisamente, le tocará el derbi canario entre el Dreamland Gran Canaria y el Lenovo Tenerife en esta undécima jornada. ¿Cómo lo ve?

-Sí, tenía muchas ganas. Decía en broma que fiché en Movistar para que me llevaran a Canarias, tanto para los partidos del Granca como del Canarias, y todavía no me habían llevado. Estoy muy contento de hacer este partido y, además, ambos equipos llegan en un muy buen momento tras inicios así así y con muchas ganas de verlo. Quedan siete jornadas para la Copa del Rey y es verdad que hay margen, pero ya empiezan a distanciarse algunos equipos y apretarse otros. Estando tan cerca en la clasificación como están, que el Granca le saca una victoria al Canarias, puede ser un paso muy grande para el Granca si gana especialmente y un paso atrás si no consigue la victoria y se distancia de esa séptima y octava posición el Lenovo Tenerife.

Javier Beirán. Rocío Jordá

-Se trata de dos equipos de autor, con la personalidad y el sello de sus entrenadores. Jaka Lakovic cumple su segundo curso en el Dreamland Gran Canaria y Txus Vidorreta lleva más años en el Lenovo Tenerife (2015-2017 y desde 2018 hasta hoy en día)...

-Sí, creo que son dos equipos reconocibles. Más Txus porque lleva muchísimos años con los mismos jugadores, mismas jugadas y mismo todo, y sí que Lakovic se ha adaptado un poco a los cambios que ha tenido. Ha tenido un bloque, pero la posición de cinco ha cambiado mucho después de las salidas de nuestros queridos Olek Balcerowski y Khalifa Diop por Ethan Happ y Ben Lammers. Es otro estilo, otro juego y otro tamaño, y eso quizás les pesó un poco al principio, pero ahora lo han ido supliendo con otras características. Cuando peor parecía la situación con la lesión de Shurna, casi han sido los mejores momentos en anotación, como en ese último partido en el que se quedan a un triple de batir el récord, con esos 18 triples en Zaragoza. Creo que es un sello con el que la gente se identifica y eso está atrayendo al público también, haciendo que el equipo sea reconocible en casi cualquier pista.

-Los experimentados Marcelinho Huertas y Andrew Albicy atraviesan por un momento dulce. El brasileño tomó las riendas ya y está decidiendo, mientras que el francés marca el camino en defensa. ¿Puede ser una de claves del choque ese emparejamiento de dos jugadores entonados?

-Está claro que Albicy ha dado un paso al frente en números, que son mejores en lanzamientos de tres porque no había anotado prácticamente nada y ahora está anotando, pero llevaba tiempo asistiendo con más de cinco por partido. Pero el nivel físico y del ritmo, al final estás 23 o 24 minutos, es importantísimo y, sobre todo, Brussino, quien está a un nivel 'top' de la Liga y anotando muy fácil. Creo que puede pasar el partido por ese juego interior. Se ha criticado al Granca ese juego interior, pero es verdad que está anotando. Ahora la lesión de Fran Guerra y Shermadini está en números peores del año pasado, pero están yendo de menos a más, y un ejemplo es Marcelinho, quien después de esos problemas respiratorios que tuvo tras el Mundial está ahora de nuevo en números de los mejores bases de la competición. Está esa pelea y que se conocen muy bien a pesar de los cambios. Creo que será más de quién impone ese ritmo, esa intensidad y quién toma el control del partido.

«Es un partido muy bonito y a la afición le hace mucha ilusión ganarlo» Javier Beirán

-El cuadro aurinegro le tiene comida la moral a la escuadra claretiana. Se impuso en los tres encuentros de la pasada campaña -los dos de la fase regular y en la Copa del Rey- y, además, el cómputo en los últimos diez choques es de 8-2. ¿Entiende que el factor cancha no pese tanto en este tipo de partidos?

-Cuando yo estaba pesaba más y luego ya importó un poco menos. Creo que la afición se lo tiene que tomar como un reto, en el sentido de apoyar más. Lógicamente, juegan los jugadores, pero debe ser un reto. Ojalá el Gran Canaria Arena esté lleno y les ayude un poquito porque creo que la forma de jugar del Granca en casa, esa intensidad como se vio en la EuroCup el pasado curso, les ayudó y ayuda mucho. Por eso, creo que puede ayudar el factor cancha, aunque es verdad que el Canarias ya juega con unos jugadores y una experiencia que le da igual un poco todo y dónde jugar. Si consiguen el ritmo que quieren, lo dominan. Ahí pueden pasar las opciones de ambos equipos.

-Fran Guerra es baja por parte tinerfeña y se mantienen las dudas de Jaime Fernández, Elgin Cook y Nicolás Brussino. ¿Puede pesar más la del alero argentino?

-Ahora mismo Brussino es la referencia ofensiva y todo lo que genera, con muchos tiros fuera de lo habitual, que son los más difíciles de defender y que luego necesitas. Confío en que, tras verlo en la televisión y sin saber más de lo que saben todos vosotros, no parecía mucho. Estoy seguro de que jugará tras haber descansado. Fran es baja y estuve en el partido de la lesión muscular de Jaime. Confío en que esté también, pero una lesión muscular es más complicado porque hay unos límites que no se pueden pasar, pero ya digo que confío en que esté. Al final, se están jugando mucho ya y son rivales directos, aparte del derbi. Ya llevan muchos años para saber que es un partido muy bonito y que a la afición le hace mucha ilusión ganarlo. Lógicamente, es un partido más en la clasificación, pero he jugado muchísimos en los dos sitios y era algo que me motivaba y que me gustaba ganar más que otros partidos.

Javier Beirán. Rocío Jordá

-Es un encuentro que usted tuvo muy subrayado siempre. De hecho, muchas de sus mejores actuaciones en ambos conjuntos se produjeron en el pulso de máxima rivalidad regional. Le costaba poco motivarse, ¿no?

-Por lo general, se me dieron muy bien. Cuando jugaba en un lado, unos me odiaban entre comillas y después al revés. Fueron muchos partidos en ambos equipos. Estuve muchos años y con arraigo en los aficionados. Te das cuenta de que dentro de la rivalidad sana que existe en el baloncesto, que el pique, la gracia y la rivalidad existen, y eso mola. Cuando el lunes iba al supermercado o a la guardería, esos partidos marcan a la afición. Es algo especial y, si se puede hacer un esfuerzo extra, merece la pena porque el aficionado lo celebra un poquito más de lo normal luego.

-No sé si son los dos clubes más importantes de su vida, pero sí en los que más tiempo estuvo en la élite -el Dreamland Gran Canaria (2010-2014 y 2019-2021) y el Lenovo Tenerife (2014-2019)-…

-Sin duda alguna, han sido los clubes que más han marcado mi carrera en la Liga Endesa. He vivido 14 años en Canarias y mis hijos son canarios, así que mucha relación con ellos y los mejores éxitos han sido estando en los equipos, tanto a nivel de selección española como de clubs. Les tengo muchísimo cariño, por eso me hace mucha ilusión seguirles y también vivirlo desde otro lado. Me encantaría jugarlo obviamente, pero estar´ahí con el ambiente, poder comentarlo y ojalá que pueda hacerlo en tres o cuatro meses en el Santiago Martín.

-La suerte es que este derbi es una fiesta de las aficiones y se vive de una manera muy sana, ¿no?

-Sí, es una rivalidad muy sana. Es verdad que ha ido a más y con más piques porque el Canarias subió de nivel en los últimos años y se puso en esas posiciones en las que ya está, con Copa, Playoff, etc. Creo que lo que más hay que disfrutar es esa fiesta, de poder tener a las dos aficiones que son amigas y que se juntan. Por desgracia, vemos peleas en muchos sitios y poder presumir de que dos islas que son rivales, con ese pique insular, luego llega el partido y son capaces de compartir. Debería ser lo normal, pero como no lo es, debemos de alegrarnos de poder compartir juntos un partido así.