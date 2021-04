Nunca es tarde para que Albicy demuestre lo que es capaz de aportar en este Granca La pelea que tuvo el club en verano para traerlo, con el Andorra amagando con el derecho de tanteo, al fin comienza a justificarse Andrew Albicy, concentrado en una acción ofensiva. / CB GRAN CANARIA I. S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 31 marzo 2021, 01:00

Andrew Albicy fue uno de los fichajes más peleados y celebrados del Granca en verano. Todo un internacional por Francia, con pasado en la ACB, y brillante a los mandos del MoraBanc, que pleiteó por hacer valer su derecho de tanteo, y recorrido continental para darle experiencia y buen tono a la plantilla. El problema es que Albicy no terminaba de romper y ha esperado hasta finales de marzo para hacer acto de presencia con todos los honores. Su exhibición del pasado domingo en Vitoria, con 24 puntos, tres recuperaciones y seis asistencias para liderar la sinfonía del Herbalife en el Buesa Arena (78-99), comenzó a situarle en la verdadera dimensión atendiendo a su historial y poderío.

A Albicy se le achacó cierta tendencia al caos cuando no pasaba por sus mejores momentos. Esa mano serena que debía exhibir como base no terminaba de activar al resto y la toma de decisiones fue, frecuentemente, errónea, lo que le señaló en demasiadas ocasiones. Fisac siempre le mantuvo el rango consciente de que tenía una apuesta segura por emerger. «Está en un momento impresionante física y mentalmente», dijo, satisfecho, el entrenador segoviano del galo hace menos de dos semanas, aventurando ya que, en el momento burbujeante del equipo, Albicy iba a estar a la altura, como así ha sido. La prueba del algodón de asumir el liderazgo que no pudo aportar AJ Slaughter por su sobrecarga muscular también la aprobó y con nota inmejorable, con el añadido de hacerlo en una cancha que siempre le había sido hostil tanto a él («nunca había ganado aquí y lo voy a recordar siempre», dijo tras el último triunfo) como para el Granca. Igual que lidió como pudo con semanas duras y de remordimientos, es de justicia que se le distinga en estos momentos por lo contrario. El reto está en que se mantenga, que el sábado frente al Zaragoza siga siendo más Albicy que nunca.

Y ahora que llega lo decisivo, tanto en la competición liguera como en la Eurocup, tenerle a él, junto a el resto, en el punto exacto de ebullición se interpreta como una garantía para competir hasta el final y en consonancia con el escudo. Al Granca no se le pueden exigir títulos, pero sí estar entre los mejores (playoff de la ACB como base innegociable) y coronar con buen puerto su aventura continental. Lanzados en el torneo regular y a dos partidos de meterse en otra final europea, como ya sucediera en 2015 con el Khimki ruso, el cupo de mínimos puede quedar más que solventado. Jugadores como Albicy no vinieron al Granca para conformarse con menos y es con la llegada de abril cuando asoman los colmillos de un equipo que no quiere bajarse de la dinámica triunfal que ha cogido.

En Badalona, el domingo 11

El partido entre el Joventut de Badalona y el Herbalife Gran Canaria se jugará el próximo 11 de abril a las 20.00 horas en el Palau Olímpic de Badalona, según informó ayer la Liga ACB.

El retraso un día del partido, previsto para el sábado, se debe a que el conjunto grancanario disputará el viernes 9 el segundo partido de las semifinales de la Eurocopa contra el ganador de la eliminatoria entre el AS Mónaco y el Buducnost. El conjunto de Badalona ya vivió esta misma situación el pasado fin de semana cuando se enfrentó al Coosur Real Betis el domingo, un día después de lo previsto en el calendario, tras jugar el viernes en su pista el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocopa ante el Virtus Bolonia.