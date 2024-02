«Si mantenemos este compromiso, quedarán muchas más tardes buenas que malas»

–¿Qué valoración hace del papel del Dreamland Gran Canaria en la Copa del Rey de Málaga 2024 tras caer ante el Valencia Basket en el cruce de los cuartos de final?

–Salimos rascados por como acaba el partido, pero a la vez orgulloso del equipo. Después del año pasado que ni competimos -Badalona 2023- más de un cuarto, pues pudimos estar ahí y hasta estar por delante durante casi todo el partido. Obviamente el Valencia Basket es un equipo con un potencial bastante superior al nuestro, supieron sufrir, aguantar y esperar su momento. Cuando tuvieron la oportunidad se aprovecharon de errores nuestros también, como dijo Jaka -Lakovic-, para ponerse por delante.

–Los 11 tiros libres fallados lastraron demasiado en un torneo de este nivel, ¿no?

–Los tiros libres son lo más visual que hay en el baloncesto. El juego se para, vas ahí y, para el que no sepa, puede parecer muy fácil, cuando obviamente para valorar un partido o un resultado hay que mirar todo. Es una obviedad que nos ha faltado acierto, pero no solo desde el tiro libre, fíjate en nuestro porcentaje de tres -28%- que fue muy llamativo en este partido. Ya arrastramos esos porcentajes contra el Palencia y eso no nos permitió terminar de abrir el partido nunca. Estuvimos muy bien varias veces y nos pusimos siete puntos arriba, pero nunca fuimos capaces de ir realmente más allá, y ahí creo que cuando dejas a un adversario vivo, con tres o cuatro oportunidades para marcharte y no lo haces, pues eventualmente se vuelven a meter ellos.

–Fue la quinta prórroga este curso y la quinta derrota. Se le está atascando al combinado amarillo esta campaña...

–Totalmente. Hay años así, he tenido años que prórroga que jugabas, prórroga que ganabas, pero este año que todas esas prórrogas han tenido un desarrollo diferente está claro que estamos llegando muy justos de fuerza y no estamos siendo capaces de rematar. El jueves lo vi más por el componente emocional. Hay que darle muchísimo mérito al Valencia Basket por su reacción tras dejar escapar una victoria en el tiempo regular, que otros se pueden venir abajo o estar un poco así. Parecía que nosotros todavía estábamos celebrando el triple que ellos ya habían metido ocho puntos y se les puso muy de cara esta prórroga.

–Una noticia positiva es que pudimos ver la mejor versión de Sylven Landesberg...

–Yo soy un defensor de Sylven. Hay algunos que un día le gritan MVP y al otro piden su corte. Él no engaña, es el jugador de equipo y, como equipo, quizás no hemos sido capaces de sacarle esto que puede aportar de manera más regular. Sabemos que es un jugador como el jueves, que empieza a notar el picorcito y ha sido la clave para mantenernos cuando los triples no entraban.

–Y otra el aliento de esos 300 incondicionales que no pararon de animar en Málaga...

–Ya vimos el recibimiento del equipo en el Carpena, que ayudó mucho para la buena salida del equipo. Estamos súper orgullosos de la afición que ha venido a Málaga, cómo ha animado y se porta en el pabellón y por toda la ciudad, dando una grandísima imagen del club y de la isla.

–Ahora es momento de resetear y descansar con motivo de la ventana FIBA de clasificación para las competiciones de 2025 porque quedan objetivos por cumplir en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup...

–Esto mismo dije al equipo en el vestuario después del partido. En primer lugar, que las cabezas altas y, en segundo, que en mi época fueron muchas copas perdidas y de bastantes más puntos para eventualmente pasar una ronda. El año pasado lo hicimos fatal, este año hemos competido muy bien, pero nos han faltado cosas de baloncesto y de acierto. El año pasado a pesar de la derrota contra el eterno rival -Lenovo Tenerife- lo utilizamos para resetear y para la motivación que nos ayudó a conquistar la EuroCup. Les dije que yo a este equipo que veo en el vestuario, cuando juega a su máximo nivel con todos enchufados, para mí puede ganar a cualquier equipo en lo que queda de EuroCup. Está en las manos de ellos, no solo de Lakovic y, desde luego, no en la mía. Está en sus manos decidir que quieren hacerlo, estar al cien por cien e ir a por otro trofeo continental.

–¿Qué respuesta se encontró en el vestuario?

–Cuando entré me encontré un equipo con muchísimo dolor en el aire. Francamente no me salió pasarles la mano y decirles pobrecitos, hasta uno puede decir que fui duro, pero fui muy honesto y les hablé de tú a tú, de jugador a jugador, para decirles que aquí no se puede bajar ninguna cabeza, se gana en equipo y se pierde en equipo. Hay errores de baloncesto, meter o fallar le pasa a todo el mundo que ha jugado a este nivel, pero lo importante es el compromiso de un grupo que desde el principio ha estado ahí y ha luchado hasta el último momento. Si esto lo hacemos, nos quedarán muchas más tardes buenas que malas.