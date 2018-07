Mallet: «La Euroliga sacará lo mejor de Hannah»

Una leyenda en el baloncesto continental. Talento y descaro para coronarse como uno de los mejores directores de juego que han pasado por la Liga Endesa. Demond Mallet (Estados Unidos, 1978) se retiró la pasada temporada a los 39 años, tras 17 de carrera profesional, e impartir magisterio por todos los rincones de Europa, donde coleccionó títulos en Alemania, Bélgica, Israel y España.

El jugador de Louisiana solo tuvo ojos para el Divina Seguros Joventut en la ACB. Se unió a un conjunto que dirigía el extécnico del Herbalife Gran Canaria y actual del Alba Berlín alemán Aíto García Reneses en la temporada 2007-08 y que contaba con los prometedores Rudy Fernández y Ricky Rubio. Sinónimo de espectáculo y de una etapa gloriosa para el histórico club de Badalona, obteniendo ese ejercicio la Copa del Rey y la Copa ULEB. Referente en la pista de un proyecto que retornó a la Euroliga la siguiente campaña con Sito Alonso al frente, una competición que conquistó con Zeljko Obradovic en el banquillo en el ejercicioć1993-94.

Tras saborear el éxito, Mallet inició su periplo por otras ligas, acumulando experiencias hasta que Salva Maldonado lo trajo de vuelta al Olímpico de Badalona en el curso 2014-2015, llegando a las semifinales de la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena, después de eliminar al anfitrión Herbalife en el cruce de cuartos de final (67-74), y a los cuartos de final del Playoff por el título. Un equipo que tenía en sus filas al excapitán claretiano Sitapha Savané y al nuevo base del Granca Clevin Hannah. Mallet, de 36 años, y el jugador de Rochester, de 26, formaron un pareja bajita, eléctrica y que propició un juego que encandiló en todas las canchas de la ACB.

Espectáculo a escala.

El Mallet más maduro acogió a un joven que se presentó en la mejor liga de Europa tras destacar en el Sluc Nancy francés. Solo estuvieron juntos un curso porque, al siguiente, Hannah aceptó la propuesta del RETAbet Bilbao Basket. Dejó Badalona tras promediar 10.5 puntos, 2.5 asistencias y 9.2 créditos de valoración en los 19 minutos de media que disputó en los 33 compromisos de la fase regular, evidenciando su crecimiento y condiciones para triunfar en la Liga Endesa.

«Clevin se ha convertido en un buen base. Desde que lo tuve bajo mi protección en el Joventut, lo he seguido y he comprobado que mejora cada temporada. Lo que me gusta de él es que es muy accesible porque siempre escucha y quiere ayudar a su equipo. Eso es lo que se necesita para ser un buen base en Europa. Creo que jugará muy bien en la Euroliga, será su primer año y estará muy emocionado y motivado. También estará con un buen entrenador como Salva Maldonado, y eso le dará confianza. Espero que tengan una buena temporada», manifiesta el exbase estadounidense.

El técnico catalán obtuvo la mejor versión de Mallet y Hannah, una garantía a la hora de proseguir la evolución del exdirector de juego del UCAM Murcia, una entidad en la que promedió 12.8 puntos, 2.5 rebotes, 4.2 asistencias y 13.8 de valoración en la pasada edición de la competición doméstica y 12.2 puntos, 1.7 rebotes y 4.4 asistencias en la Liga de Campeones FIBA, torneo en el que el plantel entrenado por Ibon Navarro finalizó en la tercera posición.

«Salva fue uno de mis entrenadores favoritos. Realmente, disfruté jugando para él. Es un buen entrenador y conoce el baloncesto. Considero que es bueno que entrene en la Euroliga porque es uno de los mejores y sacará lo mejor de sus jugadores. He jugado cerca de diez temporadas en la máxima competición continental a nivel de clubes en mis 17 años de carrera profesional. Me encantó la competencia en este torneo y sacó lo mejor de mí, así que pienso que también sacará lo mejor de Clevin», declara un base que dejó huella tras disputar 141 partidos con el Joventut. Un jugador diferente y que bendice el estreno en la élite europea de su aprendiz Hannah.