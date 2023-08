Landesberg: «Haré lo que me pidan para ganar» El Dreamland Gran Canaria presentó este mediodía a su nuevo jugador para la temporada 2023-2024

Sylven Landesberg vuelve a la Liga Endesa. Y lo hace con la ambición de dar guerra y ayuda al Dreamland Gran Canaria a seguir cosechando éxitos.

«Ya me he dado cuenta de que todo es importante para Jaka Lakovic. El reto pasa por la defensa. Siempre he sido un anotador, pero quiero dar un paso más esta temporada«, analizó el exterior norteamericano con pasaporte austriaco.

Ampliar Cober Landesberg destacó que «se consiguieron muchas cosas el año pasado. Ganar la EuroCup vuelve a ser un objetivo y en ACB estar en el Top 6-8«. «Para mí lo más importante fue ganar la Euroliga y quiero volver a sentirlo en un club especial como este. Es el sitio adecuado para volver a sentirlo« valoró. Por su parte, el director deportivo claretiano, Willy Villar, manifestó que «tenemos que aprovecharnos de sus características. Puede hacer de dos y de tres, ayudar en el rebote y el tema físico. Espero que se adapte«.