Lakovic: «La ventana FIBA no viene bien a nadie» liga endesa El preparador esloveno se muestra contariado por el parón liguero. Asegura que se queda más con «las sensaciones» de su equipo en el arranque que con la tercer plaza en ACB

El máximo responsable técnico claretiano, Jaka Lakovic, apuntó este miércoles ante los medios de comunicación en Tafira que este parón por la ventana FIBA de clasificación para el Mundial 2023 «no está bien para ninguno, ni para los equipos ni para las selecciones. En nuestro caso, estamos en un buen ritmo y en una buena dinámica, y ahora otra vez se nos han ido siete jugadores. El trabajo diario está más complicado, pero es lo que es y hay que trabajar con ello, preparándonos bien esta semana. Hay que refrescar físicamente, recuperar y prepararnos».

Sobre si tiene miedo a las lesiones en esta cita internacional, el preparador esloveno aseguró que « intento no pensar en eso, pero siempre existe esa posibilidad. Esperamos que todos vuelvan sanos y en una buena díamica para afrontar esta segunda parte con el partido que empieza contra el Girona».

Lakovic no quiere más usuarios en una enfermería en la que permanecen Oliver Stevic y Jovan Kljajic. « Oliver está en la etapa final y esperamos que la semana que viene pueda dar ya algún paso en las canchas y en la dinámica de equipo, pero vamos a seguir las recomendaciones de los médicos. A Jovan le queda alguna semana».

Sobre el Bàsquet Girona de Aíto y Marc Gasol, previsto para el sábado 19 en Fontajau, el preparadro balcánico considera que «ningún partido es fácil en ACB. El Girona ya ha demostrado que está en línea ascendente y tiene estas dos semanas para prepararse más. En su casa ya vimos que está muy fuerte contra el Murcia, están jugando mucho mejor. Tenemos que estar con la mentalidad al 100%«.

Sobre el balance de un inicio liguero en le que los amarillos han ganado cinco de siete citas en liza, cree que « me quedo más con las sensaciones del equipo que con el tercer puesto. Estamos en la jornada siete y esto acaba de empezar. Ya digo que me quedo más con las sensaciones después del partido en Santiago que con la misma clasificación. Tenemos que ser conscientes de que la mentalidad del partido que contra el Obradoiro podemos ponernos en posición para ser exitoso. Me quedo con eso y con el trabajo diario».

Cuestionado por la presencia en la Copa del Rey, manifiesta que « es un objetivo para todos, un deseo que nos gustaría alcanzar, pero tenemos que estar con los hechos, y son nueve que de 17 partidos jugamos nueve fuera. Somos conscientes de que será difícil a pesar del buen inicio. Tenemos que ir al 100% en cada partido, con la mentalidad de ir partido a partido. Es un objetivo que sería bonito alcanzar».