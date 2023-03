Lakovic ya da un nombre para sustituir a Inglis: Michael Carrera

Aunque el calendario no espera por nadie y mañana ya toca volverse a poner el traje de la Eurocup con la visita de este miércoles al Arena del Turk Telekom Ankara (20.00 horas), la actualidad en el Granca está puesta en qué sucedera tras la lesión sufrida por Damien Inglis y que abre la opción a un refuerzo de emergencia. Así lo reconoció este martes Jaka Lakovic en su comparecencia previa a la jornada continental.

«La lesión de Damien ha sido un contratiempo porque es una pieza muy importante en nuestro juego. También por el momento de lesión, donde el deadline de la Eurocup ya ha pasado y no podemos incorporar a ningún jugador. Al final, la lesión no es tan grave y esperemos que vuelva lo antes posible para ayudar al equipo», apuntó el técnico quien no escondió que se maneja un perfil muy definido de lo que se quiere.

« Willy y el club están en el mercado siempre, incluso cuando no hay necesidad de jugar, sino por el simple hecho de conocer el mercado y estar al tanto. No es ningún secreto que el club está buscando y valorando opciones, incluso hay uno muy serio. Hasta que se hace todo oficial es difícil confirmar o negar cualquier cosa. Michael Carrera es uno de los jugadores que estamos mirando, yo le conozco de la liga alemana. Ahora está jugando en Lleida, siendo el MVP de la LEB Oro. Sus características podrían ser parecidas a lo que buscamos, pero no podría confirmar nada hasta que el club lo haga oficial», dijo.

Hasta que llegue Carrera, maneja varios registros con lo que tiene: «Tenemos algunas ideas de lo que vamos a hacer. Ya tuvimos esta situación, con la baja de John Shurna al principio de temporada, donde usamos a Miquel en el 4. También tenemos a Rubén y, en el caso de necesitar un 4 que defienda más en el interior, Oliver Stevic nos podría ayudar. Él está en un punto donde aún tiene que entrar en dinámica y en ritmo de juego, porque ha estado ausente por su lesión. Entre todos tenemos que solucionarlo bien».

Sobre lo acontecido el pasado sábado en Granada, con derrota y su expulsión de la pista, el técnico se mostró consternado por lo acontecido: «Ni yo puedo explicar bien lo que sucedió en Granada. Fue un cúmulo de cosas, con la lesión de Damien, nuestro juego y mi sentimiento por el criterio arbitral. Mi decisión no fue nada justificada y estoy arrepentido. No es algo que yo quiero transmitir como entrenador ni como persona. No quiero que ese sea el ejemplo para mis jugadores, ni para mi club ni para mis niños».

Centrado en lo que espera ante el Turk Telekom, dio valor a lo que supondría sacar adelante el encuentro: «Una victoria nos daría muchas opciones de pelear por la primera o por la segunda plaza en nuestro grupo, pero también somos conscientes de que viene Turk Telekom, que es un equipazo y el líder de la liga turca. Están jugando muy bien y con talento en muchas posiciones, sobre todo en la línea exterior. Debemos estar bien en defensa y en el rebote para tener opciones de competir y ganar. Hay que cambiar nuestra imagen después del partido del sábado».