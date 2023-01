Lakovic: «Tenemos que estar finos tanto en ataque como en defensa» baloncesto El técnico esloveno del CB Gran Canaria habló de las claves para vencer al próximo rival, Promitheas, al tiempo que advierte que no quiere «obsesión» de los suyos por el partido del domingo

El técnico del CB Gran Canaria, Jaka Lakovic, analizó el duelo de este miércoles ante el Promitheas Patras. Aseguró que «el Patras es un equipo muy agresivo y que llega con jugadores nuevos, debemos tener cuidado».

El esloveno incidió en el buen hacer colectivo del equipo: «El equipo está bien. Hemos aprovechado el domingo para descansar. Ayer no entrenó Khalifa porque tenía un resfriado y un poco de fiebre. Estamos preparando el partido para mañana y seguramente vamos a repartir minutos. Hemos tenido varios días para descansar. Es un partido en el que tenemos que dar oportunidades a todos».

«El Patras viene con varios jugadores y entrenador nuevo. Tenemos que estar preparados y responder tanto en ataque como en defensa. Ellos son muy agresivos y debemos saber qué hacer en esos momentos en ataque. En Grecia perdimos el segundo partido de la temporada en Eurocup. Tenemos que ser agresivos en defensa, establecer la intensidad que tuvimos el sábado y desde ahí construir nuestro ataque, con canastas fáciles en contraataque», añadió.

Por otro lado, Lakovic, advirtió a los suyos que no quieren despistes. Pide concentración desde el minuto uno: «Espero que los jugadores no estén pensando en el domingo, sino en el partido de mañana. Todos conocemos el formato de competición y tenemos que dar nuestro 100%. Cuando damos esto tenemos opciones de repartir minutos y no tenemos que sobrecargar a ninguno de los jugadores«.