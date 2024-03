Lakovic, enfadado: «No estoy conforme con el arbitraje»

El entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, quien fue expulsado en el primer cuarto por protestar a los árbitros, aseguró ante los medios de comunicación tras el derbi ante el Lenovo Tenerife (93-92) que «fue un derbi muy emocionante. Un partido bueno para las dos aficiones, donde yo creo que nuestro equipo estaba mejor durante tres cuartos, menos el primero en el que hemos empezado bien, pero la segunda parte de este cuarto en el que el Tenerife nos ha hecho daño con el bloqueo directo. A partir de ahí, creo que fuimos mejor equipo y, al final, se disputó en el último segundo y se lo podía haber llevado cualquiera. Esta ha sido la parte del baloncesto, pero ha habido muchas más partes que se deberían analizar».

«Sinceramente, no estoy conforme con el arbitraje. Mi colega Txus -Vidorreta- siempre dice cómo podemos competir contra el Real Madrid y el Barça si nos ganan siempre y nos doblan en los tiros libres. En la segunda parte la relación en tiros libres era de dos a 14 para el Tenerife. Es difícil de explicar. Y lo primero de todo mi reacción en el primer cuarto no era correcta, era fruto de varias decisiones en el principio del partido, que normalmente la reacción que no está bien y no la justifico, pero para sacar esta reacción en el primer cuarto es algo difícil que pase», dijo.

Lakovic destacó que «mi expulsión es posible que sea merecida, pero la reacción no es fruto de una situación, donde desgraciadamente Jaime se lesiona, pero no hay ningún contacto. Pierde el balón y puede ser después la lesión, pero pierde el balón y vamos al contraataque dos contra uno, y con retraso pita la falta. Era difícil de entender el principio del partido y mi reacción no era justificada y, por eso, fui expulsado».