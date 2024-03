El Granca presentará una queja formal a la ACB por el arbitraje en el derbi: «Estamos indignados»

El Dreamland Gran Canaria sucumbió en su visita al Lenovo Tenerife por un ajustado 93-92 en el derbi canario disputado en el Santiago Martín de La Laguna este domingo, un encuentro en el preparador esloveno Jaka Lakovic fue expulsado en el primer cuarto.

El presidente de la entidad claretiana, Sitapha Savané, presentará una queja formal a la ACB por el arbitraje del trío Juan Carlos García González, Sergio Manuel y Joaquín García en el duelo de máxima rivalidad regional y en plena carrera por una plaza para competir en el Playoff por el título.

«Estamos indignados por la actuación arbitral. Sentimos que nos ha perjudicado clarísimamente en un partido que se acaba decidiendo por un solo punto. Empezó en el primer cuarto cuando nos pitan una falta en un momento en el que por desgracia se lesiona un jugador contrario -Jaime Fernández-, pero sin ningún tipo de contacto. Esto con una técnica que se pita a Ferran Bassas cuando se aleja del árbitro y hace un gesto normal, no es insultante y solo de frustración, lo que nos lleva a jugar a partir del minuto 15 o 16 cuando nuestros dos bases teniendo tres faltas, por lo que hemos tenido que ir el resto del partido condicionado otra vez por este tipo de decisiones«, valora Savané a este periódico.

El máximo responsable institucional del Club Baloncesto Gran Canaria asegura que «han sido muchísimas decisiones arbitrales a lo largo del partido que nos han ido minando y condicionando hasta llegar al final. Se ve reflejado por un dato que canta muchísimo en un partido tan intenso: ellos han tenido 14 tiros libres en la segunda parte y nosotros solo dos. Gio Shermadini, que juega 28 minutos en el partido, le pitan su primera falta a falta de dos minutos para acabar el partido. Hombre, aquí todos sabemos de baloncesto y hemos visto muchos partidos«.

«Algo tan desigual obviamente ha desquiciado a nuestro equipo, pero a pesar de eso estamos muy orgullosos de la reacción que se ha tenido estando 15 abajo, con toda la frustración que se ha tenido por todas esas acciones, con nuestro primer entrenador a la calle, no una técnica, a la calle directamente desde el primer cuarto, remontar, ponerse arriba, luego por acciones de baloncesto llegamos a un final apretado y, cómo no, otra vez una decisión arbitral en la última jugada. Será falta o no, pero se ha pitado muy tarde desde luego, casi como una situación de fútbol en la que se espera a ver la ventaja y, una vez fallada la bandeja, se pita la falta. Son cosas que nos sacan de quicio, venimos ya de la semana pasada -BAXI Manresa- en la que estuvimos a punto de trasladar una queja formal a la ACB con los clips preparados, no lo hicimos porque no quisimos ir por esta línea, pero ahora mismo no nos queda otra. Este club y su trabajo se merece un respeto que, desde luego, hoy no se ha visto«, argumenta.