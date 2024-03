-El Dreamland Gran Canaria ocupa la cuarta tras la Jornadas 24 con 16 victorias y ocho derrotas, firmando un balance de 14-4 después del 2-4 inicial. ¿Qué valoración hace de la trayectoria en la Liga Endesa?

-Está siendo sobresaliente, especialmente después de este inicio titubeante como dices. Creo que el equipo ha tenido una reacción de muchísimo carácter. Además, con una lesión de por medio como fue el caso de John Shurna, todo el mundo ha dado un paso adelante y realmente llevamos cinco meses por encima del potencial real de este equipo.

-Restan diez jornadas para la conclusión de la fase regular de cara a sellar una nueva clasificación para el Playoff por el título liguero y, además, con el sueño de hacerlo como cabeza de serie por primera vez en la historia claretiana. ¿Cómo ve lo que queda de curso?

-Empezamos la temporada con tres objetivos: estar en la Copa del Rey, estar en el Playoff e intentar llegar a los últimos cuatro en la EuroCup. Hemos conseguido el primero y el otro se nos ha escapado. Ahora vamos a por ese tercero que es estar en el Playoff. Queremos estar lo más arriba posible, pero sin obsesionarse con ningún puesto. Hay que ir partido a partido ahora que tenemos una solo a la semana.

-Cuatro de esos partidos serán en el Gran Canaria Arena, donde el equipo amarillo acumula siete victorias consecutivas y tumbó al Real Madrid, UCAM Murcia o Baskonia, entre otros...

-Como dije, para intentar estar lo más arriba posible es obvio que hay que sacar los partidos de casa. Tenemos rivales complicados que nos vienen como el Valencia Basket o el Joventut Badalona y nuestra gente nos tiene que empujar más que nunca. Quedan pocos partidos en casa realmente, así que hago el llamamiento ya para que estén aquí, nos empujen y esto nos ayudará a estar más arriba.

-Una solidez que el vigente campeón no tuvo en la BKT EuroCup, con siete derrotas en los últimos nueve partidos y cayó eliminado antes de lo esperado y de lo exigido. Un Granca que parecía prácticamente invencible en el certamen continental con 18 triunfos seguidos como en la competición y 19 como local. ¿Qué cree que ocurrió para acumular tantos tropiezos en el tramo final y sucumbir en los octavos de final?

-Lo primero es que hemos sido el Dr. Jekyll y Mister Hyde. Una primera vuelta histórica y perfecta, mientras que luego parece que nos quedamos sin gasolina. Vi a un equipo que sufrió por dos razones: una circunstancial que era llegar al segundo partido, el de la EuroCup, con el cansancio de la ACB, donde se estaba esforzando tanto y estaba yendo también, pero luego hemos visto una parte más estructural, en la que como dijo Jaka Lakovic parecía que los árbitros dejaban jugar al balonmano, a veces equipos más físicos han podido con nosotros. Es un tema más estructural, hemos tomado nota obviamente y es algo que tendremos que encarar de cara al futuro.

-Más allá de la autocrítica a nivel interno, tanto Jaka Lakovic como usted fueron críticos con el criterio arbitral. ¿Cree que no tuvieron el respeto que merecían?

-Más que el respeto arbitral, que casi parece que pides un trato de favor por ser quien eres, y todo el mundo lo ha visto, se ha ido pitando de una manera muy diferente a lo que vemos en la ACB. Somos un equipo que destacamos por nuestro lado técnico, táctico y acierto, pero otros nos superan en la parte física. Pues se ha ido pitando de una manera en la que realmente el físico podía maniatar a lo técnico y al baloncesto, y ahí no nos hemos sabido mover bien, por lo que hemos perdido.

-¿Considera un fracaso la eliminación europea?

-Yo no mido las cosas de una tarde como solo fracaso o éxito. ¿Debería cambiar todo el análisis por meter tres puntos más? Si llegamos a meter un triple más y ganar aquel partido, yo haría el mismo análisis hoy de decir que se está jugando mucho más físico y no estamos siendo capaces de igualar este nivel de físico. Yo miro más los objetivos, teníamos tres como he dicho empezando la temporada. Hemos conseguido el primero que fue entrar en la Copa, el segundo de llegar a las semis por lo menos en la EuroCup no lo hemos conseguido, por lo que toca analizar, aprender y mejorar. Ahora seguimos hacia el tercer objetivo que es estar en el Playoff.

-A nivel personal, ¿le ha pesado la renuncia a la Euroliga?

Ya queda bastante lejos lo de la Euroliga para mí con tantas cosas que han pasado. Creo que todo lo ocurrido esta temporada da más razón todavía a esta decisión. La renuncia fue por un tema económico, nunca nadie habló de renuncia porque no queremos estar como el Alba Berlín por ejemplo, con cinco victorias en 30 partidos, porque nuestro publico o masa social no lo soportaría. No es así. Sabíamos lo que sería, pero es sencillamente estar a día de hoy con unas perspectivas de tener un superávit amplio o estar con una deuda de cuatro o cinco millones de euros encima. No era tanto una decisión, se tienen los medios para ir o no. Se ha hablado mucho de la Euroliga, pero todavía no he escuchado ni he leído ningún plan para conseguir estos cinco millones que determinamos que hacían falta, un plan que no sea que lo ponga el Cabildo. Como dije hace un tiempo, ya estábamos con una hoja de ruta entre el club y la propiedad para participar en la Euroliga si ganábamos la EuroCup este año, pero también si se da siguiente o cuando sea. Hace dos o una temporada estábamos en un punto y ahora en otro.

-¿Se ha arrepentido en alguna ocasión de tomar esa decisión o sigue considerando que fue lo más acertado?

-En ningún momento. Hablamos ahora de ser cuartos de la Liga ACB. Eso sería imposible estando en la Euroliga, lo sabemos, pero repito que eso es la parte deportiva. No es solo la posición en la ACB sino que sería la deuda que ya tendría el club y lo que iba a afectar al futuro arrastrar una deuda así. Sería asumir que seguramente no estaríamos la próxima temporada en Europa porque si ya nos ha costado llevar bien la ACB y la EuroCup, imagínate si llega a ser la ACB y la Euroliga. Realmente no hay que imaginarlo porque lo vivimos hace cinco temporadas.

-Habla de la parte económica. ¿Qué datos maneja de la salud financiera del club a estas alturas de la temporada ya?

-Hace un par de semanas hemos superado nuestro récord de ventas en merchandising quedando tres meses de temporada todavía, lo que dice muchísimo. La línea de camisetas retro conmemorando el 60 aniversario ha sido un éxito brutal de ventas, al margen de las propias equipaciones. Tenemos una media de asistencia por encima de los 6.300 espectadores por partido en la Liga ACB, que es la mayor de los últimos diez años. A nivel de los patrocinadores privados, que es siempre un indicador muy importante para nosotros, vamos a cerrar con la mayor cifra de la historia del club quitando el año de la Euroliga. Todos los indicadores están muy verdes y las perspectivas de futuro son muy positivas.

-La fusión entre la BKT EuroCup y la Basketball Champions League no se producirá hasta la temporada 2025-2026. ¿Qué competición disputará el Club Baloncesto Gran Canaria el próximo ejercicio?

-Tenemos que sentarnos otra vez y analizar. Estamos en la EuroCup y estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo a nivel de la Euroliga, aunque uno echa de menos más comunicación con los clubes de la EuroCup. Todo se decide entre los dueños, pero no sobraría tener más involucrado y más informado a los demás equipos que están en el ecosistema para cada uno poder tomar en nuestras decisiones.

-¿Se muestra reacio a la Basketball Champions League?

-No. Siempre he dicho que está sobre la mesa cualquier opción que sea mejor para el Club Baloncesto Gran Canaria. Creo que la BCL es una gran competición, ya lo dije el año pasado. Hemos hablado muchísimo con ellos y están haciendo las cosas muy bien. Sería una gran competición tanto la EuroCup como la BCL para el Granca, pero la mejor sería esta nueva competición que están hablando y que uniría a los mejores de ambos torneos. Sería una competición muy atractiva y vendible para la gente y para los clubes.

-Un equipo de Dubái desembarcará en la BKT EuroCup 2024-2025 y Abu Dabi acogerá tres Final Four de la Euroliga. ¿Qué le parece este panorama?

-Creo que va en la misma línea que estamos viendo en otros deportes profesionales. Hace tiempo que en el fútbol se ha convertido en algo normal vivir las Supercopas ahí y el baloncesto está siguiendo está senda también porque son nuevos mercados que están invirtiendo muchísimo dinero en el deporte. Aquí en el Granca estamos hablando de temas económicos siempre, por lo que es normal que se lo planteen. Luego está la reflexión de si interesa o no que la Euroliga esté en otros mercados, algunos lo dicen que no esté fuera de Europa. El Maccabi de Tel Aviv y otros equipos de Israel no son de Europa y llevan años metidos en el ecosistema.

-Jaka Lakovic tiene contrato hasta 2025. ¿Garantiza su continuidad en el banquillo la próxima temporada?

-No se puede garantizar la presencia de nadie ni mañana, esa es la realidad del deporte profesional. Yo lo he dicho y Jaka también. Él lo único que nos transmite es que está estupendamente aquí y le encanta el proyecto. Cuando hablamos cada día, lo hacemos de cómo mejorar este proyecto. Sacamos las conclusiones de lo que nos ha ido mal en este último tramo de la EuroCup y cómo mejorarlo la temporada siguiente. A partir de ahí, creo que es inútil estar pensando en qué podría pensar porque el 90% de las cosas que nos preocupan pensando no acaban ocurriendo. Jaka tiene contrato, está encantado aquí, el club está creciendo y él también.

-El preparador esloveno dispone de una cláusula de salida para este verano. ¿Es unilateral por su parte y solo para un equipo de la Euroliga?

-Efectivamente, tiene una cláusula para una posible salida a la Euroliga por su parte.

-El Valencia Basket confirmó que pretende a Nicolás Brussino y a Ethan Happ para su próximo proyecto. El primero tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de salida de 300.000 euros y el segundo firmó por un curso solo. ¿Qué análisis hace en ambos casos?

-Lo que he leído a Luis -Arbalejo es el director deportivo del Valencia Basket-, al que está metiendo mucho el micro delante al pobre, es que son grandes jugadores y que, obviamente, se tendría que plantear un Valencia Basket. Estoy totalmente de acuerdo, tenemos estos grandes jugadores y otros que seguramente miran otros clubes. Esto es solo un halago al gran trabajo que se ha ido haciendo, a todas las piezas que tenemos aquí dentro. A partir de ahí y como has dicho, sabemos que Ethan Happ acaba contrato y nuestra intención es hacer todo lo posible para poder seguir con él, pero sabemos que todas estas cosas dependen de dos partes, no solo es el club el que decide que siga y el jugador se queda. Tenemos el derecho de tanteo y siempre tendremos algo que decir ahí. En el caso de Nico, renovó por tres temporada el pasado verano y tiene una posibilidad de salida, pero contamos totalmente con él.

-Habla de Happ y el derecho de tanteo como última alternativa para su continuidad en la isla. ¿Quiere decir que no se le ha presentado una oferta de renovación aún o es que el jugador no la ha aceptado?

-En este momento es algo sensible entrar en negociaciones en plena temporada. Son preguntas más para el director deportivo -Willy Villar-. A Happ directamente y a sus agentes se les ha trasladado que estamos encantados con él. Algunos lo querían cortar en octubre o noviembre y tengo la sensación de que los mismos sectores exigen su renovación en el mes de marzo, pero no, los tiempos los lleva la dirección deportiva, aunque el mensaje ya está más que claro. Saben que queremos que siga y que hablaremos cuando llegue el momento.

-Usted es uno de los grandes valedores de Sylven Landesberg en el club insular. ¿Por qué cree que le costó tanto alcanzar el nivel que está exhibiendo ahora?

-Creo que lo primero son las expectativas, como casi en todo. Sylven vino a coger el sitio de Vitor Benite. Si comparamos sus actuaciones con las de nuestro querido Vitor Benite, creo que Sylven las ha mejorado. Ha sido MVP de no sé cuántos partidos esta temporada, todos tenemos recuerdos de partidos que literalmente los ha sacado adelante él, sin ir más lejos en la propia Copa fue nuestro mejor jugador, pero creo que no ha gozado de la continuidad que necesita cualquier jugador para dar siempre su mejor nivel. Esto es lo que ha ocurrido aquí. A partir de esto, para gustos los colores. Ya lo vimos en este último partido contra el Zaragoza y, para lo que resta de temporada, Sylven tiene que ser un jugador importante dentro de este equipo en el sentido de como todos los demas, como siete u ocho jugadores que siempre tenemos que están alrededor o por encima de los diez de valoración.

-Otro nombre propio de este curso es Amar Gegic. Willy Villar explicó que su fichaje fue para dar más frescura al equipo y Lakovic aclaró que la necesidad en Europa no dio pie a darle minutos. ¿Cómo explica este movimiento?

-El movimiento de Amar Gegic es muy sencillo. Estábamos en un momento por diciembre de decir que íbamos muy bien en la ACB y en la EuroCup. La gente compara con otros clubes que fichan, pero hay que pensar en qué momento tú fichas. Una cosa es fichar cuando no estás al nivel que quieres estar como son los casos del Joventut o del Canarias, cuando estás a punto de no conseguir tus objetivos, la Penya se quedó fuera de la Copa y el Canarias se metió en la última jornada. Tienes que agitar la coctelera y tienes que ir a algo que rompa la dinámica, no piensas hacer esto cuando te va muy bien. De hecho, sería una locura. El equipo estaba en una posición en diciembre en la que se merecía toda la confianza del mundo. No podías fichar un Shannon Evans y, de repente, cambiar todos los roles en un equipo que ya va muy bien, no tenía ningún sentido. Buscamos un posible complemento y, lo más importante, un seguro en caso de una posible lesión en la línea exterior. Ahí es donde Amar encajaba por la capacidad de jugar en diferentes posiciones, si bien es muy difícil entrar en un equipo a mitad de temporada. Vemos a Pangos, que todos conocemos y sabemos de su calidad, pero le está costando entrar en Valencia. Amar tiene la mejor actitud del mundo y gracias a Dios no se han dado lesiones, por lo que no ha tenido la posibilidad de entrar.

-¿Están realizando un seguimiento a los cedidos David Mutaf o Tom Digbeu? ¿Cuenta con ellos para el próximo ejercicio?

-Siempre le hacemos seguimiento a los cedidos y a los que están aquí mismo. Estás decisiones son para llegado el verano y dependerán muchísimo de los cambios que Jaka Lakovic y Willy Villar decidan hacer en la plantilla. Se verá si pueden tener encaje aquí ya la próxima temporada o todavía no.

-Jakub Urbaniak y Massamba Diop están destacando en el filial en la LEB Plata, mientras que Dylan Bordón se recupera de una grave lesión. La pregunta es la misma que para Mutaf y Digbeu...

Dylan Bordón lo demostró en la pretemporada ya y Jakub Urbaniak es un chico que ha explotado en el LEB Plata y quiero aprovechar para felicitar a toda nuestra cantera, desde Juanmi Morales, Gaby Alonso y todos los que están detrás como Pablo Melo o Eulis Báez porque estos chicos están creciendo muchísimo. De cara a la pretemporada todos los que nombras estarán en la dinámica del primer equipo y, a partir de ahí, se lo tendrán que ganar obviamente. La clave es ir sacando cupos porque tanto cuestan hoy en día, así que hay que sacarlos en casa y con jugadores de mucho talento de otras canteras que ven a nuestro LEB Plata como el trampolín para llegar arriba.