Lakovic: «La Copa del Rey es un premio a una primera vuelta bien hecha»

La felicidad se desbordó en el vestuario del Club Baloncesto Gran Canaria en el Olímpico de Badalona tras imponerse al Joventut para celebrar la clasificación para la Copa del Rey. Sitapha Savané entró con el cartel que acreditaba el billete copero y los jugadores no pudieron contener su alegrías. Muchos meses de trabajo y mucha presión, sobre todo, en el bache de cinco derrotas en seis jornadas, pero los amarillos estarán en la fiesta del KO.

El máximo responsable técnico claretiano, Jaka Lakovic, felicitó a sus jugadores « por un gran partido y un gran esfuerzo. También por cerrar la primera vuelta de manera muy buena. Y por la clasificación para la Copa del Rey, que es un premio a una primera vuelta bien hecha».

« Entramos al partido muy enchufados, cogimos confianza y defendíamos muy bien. Luego, en el tercer cuarto, Joventut cambió un poco su defensa. No estábamos cómodos contra ella, pero lo más importante es que no perdimos la cabeza. Hemos seguido jugando y al final es una buena victoria, contra un gran rival que tenía bajas. Es una importante de mucho mérito para mi equipo», argumentó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Badalona.

Cuestionado por la superioridad del Club Baloncesto Gran Canaria en el rebote como factor clave, Jaka Lakovic indicó que « diecinueve rebotes ofensivos, en total 45, contra un equipo que es el segundo en la Liga en el rebote defensivo, es un gran dato. No por los números, sino porque te dice la intensidad que ha tenido el equipo durante todo el partido. Esto nos ha dado 16 tiros más a canasta».

« Otra clave era parar el juego de Ante Tomic, donde él puede crear desde el short roll. Queríamos eliminar eso un poco, a veces lo hemos hecho bien y otras veces peor, pero en general buena defensa de todos», agregó.

Lakovic festejó, pero volvió a exponer su discurso de que el curso no termina en este instante de la temporada. «Uno de los objetivos era estar en la Copa del Rey. No sabíamos dónde íbamos a estar después de 17 partidos. Era un equipo nuevo, con entrenador nuevo, y no sabíamos qué podía esperar. Cerrar la primera vuelta con diez victorias es un trabajo bien hecho, pero esto no para con la Copa. Es un torneo en mitad de temporada, y seguimos. Mañana -por hoy- es otro día, y otro vuelto a Londres», dijo.